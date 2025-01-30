Изверга, который напал на девушку в подъезде во Владивостоке, ищет полиция

Posted 30 января, 03:30
Published 30 января, 03:30
Modified 30 января, 03:32
Updated 30 января, 03:32
Во Владивостоке разыскивают мужчину, совершившего насильственные действия над женщиной в подъезде многоквартирного дома. Инцидент произошел на Аллилуева, о произошедшем местный житель сообщил в дежурную часть отдела полиции Первореченского района. Пострадавшую нашли лежащей в подъезде без сознания.
На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и медики. В результате выяснилось, что 42-летняя жительница города стала жертвой насилия. Сотрудники правоохранительных органов начали поиск нападавшего, его личность устанавливают.
Собранные материалы передали в следственные органы для дальнейшего разбирательства.
Видеозапись произошедшего попала в Интернет и вызвала широкий резонанс. Полиция продолжает работу по установлению всех обстоятельств дела и призывает свидетелей обратиться к сотрудникам МВД с информацией, которая может помочь в расследовании.
Ранее «Восток-Медиа» писало о жестоком нападении на женщину в подъезде жилой многоэтажки во Владивостоке.