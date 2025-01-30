vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 30 января, 03:30

Published 30 января, 03:30

Modified 30 января, 03:32

Updated 30 января, 03:32

Изверга, который напал на девушку в подъезде во Владивостоке, ищет полиция

Изверга, который напал на девушку в подъезде во Владивостоке, ищет полиция

30 января 2025, 03:30
Фото: 1MI.
Сюжет
Многоквартирный дом
Во Владивостоке полиция разыскивает мужчину, который напал на женщину в подъезде многоквартирного дома на Аллилуева. Инцидент попал на камеру и вызвал широкий общественный резонанс.

Во Владивостоке разыскивают мужчину, совершившего насильственные действия над женщиной в подъезде многоквартирного дома. Инцидент произошел на Аллилуева, о произошедшем местный житель сообщил в дежурную часть отдела полиции Первореченского района. Пострадавшую нашли лежащей в подъезде без сознания.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и медики. В результате выяснилось, что 42-летняя жительница города стала жертвой насилия. Сотрудники правоохранительных органов начали поиск нападавшего, его личность устанавливают.

Собранные материалы передали в следственные органы для дальнейшего разбирательства.

Видеозапись произошедшего попала в Интернет и вызвала широкий резонанс. Полиция продолжает работу по установлению всех обстоятельств дела и призывает свидетелей обратиться к сотрудникам МВД с информацией, которая может помочь в расследовании.

Ранее «Восток-Медиа» писало о жестоком нападении на женщину в подъезде жилой многоэтажки во Владивостоке.

Повалил на пол и лупил по голове: жесточайшее нападение попало на видео в Приморье
Узнать подробнее
Читайте также:
Сбил и протащил несколько метров: девушка пострадала под колесами авто во ВладивостокМегаэксклюзив: кадры из салона угнанного и разбитого авто во Владивостоке — фотоТигр напал на человека в Приморье: что творится на месте происшествия — видео
#Новости#Общество#Владивосток#Многоквартирный дом#Насилие#Полиция#Нападение#Расследование#Приморский край#Женщина#Приморье#Происшествия#Подъезд
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика