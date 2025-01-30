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Posted 30 января, 11:09

Published 30 января, 11:09

Modified 30 января, 11:11

Updated 30 января, 11:11

Картина дня в Приморье: скандал в садике, курорт мирового класса и циклон

Картина дня в Приморье: скандал в садике, курорт мирового класса и циклон

30 января 2025, 11:09
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события четверга — в обзоре «Восток-Медиа»

Прокуратура разбирается с инцидентом в детском садике

Социальные сети всколыхнула весть о неподобающем поведении воспитателей в дошкольном учреждении Приморского края. Инцидентом заинтересовались в прокуратуре.

Что творилось в яслях? — Скандал разгорается в детском саду в Приморье
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Прямые рейсы свяжут Владивосток с уникальным курортом

В течение нескольких месяцев между Северной Кореей и Приморским краем начнут курсировать самолеты. Жители региона смогут прямым рейсом добраться до сказочного курорта.

Прямые рейсы до курорта мирового класса станут доступны жителям Приморья в 2025 году
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Циклон оставил после себя невероятные сугробы в Приморье

Последствия бушующей непогоды по сей день не дают покоя некоторым жителям Приморского края. Однако многие из них, как оказалось, довольны обстановкой в регионе.

Снега навалило по самые окна: что натворил циклон? — обсуждения жителей Приморья
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#Новости#Общество#Картина дня#Приморский край#Итоги
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