Картина дня в Приморье: скандал в садике, курорт мирового класса и циклон

Posted 30 января, 11:09
Published 30 января, 11:09
Modified 30 января, 11:11
Updated 30 января, 11:11
Прокуратура разбирается с инцидентом в детском садике
Социальные сети всколыхнула весть о неподобающем поведении воспитателей в дошкольном учреждении Приморского края. Инцидентом заинтересовались в прокуратуре.
Прямые рейсы свяжут Владивосток с уникальным курортом
В течение нескольких месяцев между Северной Кореей и Приморским краем начнут курсировать самолеты. Жители региона смогут прямым рейсом добраться до сказочного курорта.
Циклон оставил после себя невероятные сугробы в Приморье
Последствия бушующей непогоды по сей день не дают покоя некоторым жителям Приморского края. Однако многие из них, как оказалось, довольны обстановкой в регионе.