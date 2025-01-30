Константин Шестаков: Владивосток защитим от подтоплений — видео

Во Владивостоке ведётся активная работа по расчистке русел рек

Сюжет Благоустройство

Работы по расчистке русел рек Владивостока, начатые еще в прошлом году, не прекращаются даже зимой. Глава города Константин Шестаков неоднократно подчёркивал, как важны эти мероприятия для краевого центра, который давно пора защитить от подтоплений.

В своём официальном telegram-канале Константин Шестаков рассказал: расчистка и дноуглубление рек в городе ведутся по поручению губернатора Приморья. С начала 2025 года техника работает на протоке Соленой. Уже расчищено 60 метров русла, изъято 450 кубических метров смешанного грунта. Видео: shestakovblog . — Протока Соленая стала третьим участком, где проводятся работы по недопущению возможных подтоплений территорий во время сильных дождей. Ранее прочищены были реки Песчанка и Богатая, — отметил глава Владивостока. Также Константин Владимирович рассказал, что за весь период проведения работ специалистами ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций полностью приведено в порядок, расчищено, избавлено от мусора и хлама более 9 километров русел рек Владивостока, изъято более 124 тысяч кубических метров смешанного грунта. Когда работы на протоке Соленой будут завершены, отметил глава краевого центра, техника и специалисты отправятся на Первую речку и речку Объяснения, которые тоже будут приведены в порядок. Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как глава Владивостока проверяет ход работ по благоустройству в городе. Приходи в овраг, там интересно: что нового появилось на улице Кирова во Владивостоке Узнать подробнее