Маленький ребенок попал под машину на Тихой во Владивостоке

Удалось установить, что водитель Toyota Probox, двигаясь со стороны улицы Борисенко, сбил мальчика-пешехода, который шел через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате инцидента 11-летний мальчик получил травму: у него серьезный ушиба колена, ребенка направили на амбулаторное лечение.