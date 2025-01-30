Маленький ребенок попал под машину на Тихой во Владивостоке

Posted 30 января, 02:36
Published 30 января, 02:36
Modified 30 января, 02:38
Updated 30 января, 02:38
В Госавтоинспекцию сообщили о ДТП на улице Космонавтов во Владивостоке. На место происшествия прибыли инспекторы ДПС и медики.
Удалось установить, что водитель Toyota Probox, двигаясь со стороны улицы Борисенко, сбил мальчика-пешехода, который шел через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате инцидента 11-летний мальчик получил травму: у него серьезный ушиба колена, ребенка направили на амбулаторное лечение.
Водительский стаж рулевого Probox составляет 17 лет, его привлекли к административной ответственности.
Полиция назначила проведение ряда исследований для выяснения всех обстоятельств происшествия.
Сотрудники полиции просят родителей учить своих детей правилам дорожного движения и безопасного перехода дороги.
Ранее «Восток-Медиа» писало о девушке, которая пострадала под колесами автомобиля на Сахалинской во Владивостоке.