vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 30 января, 02:36

Published 30 января, 02:36

Modified 30 января, 02:38

Updated 30 января, 02:38

Маленький ребенок попал под машину на Тихой во Владивостоке

Маленький ребенок попал под машину на Тихой во Владивостоке

30 января 2025, 02:36
Фото: 1MI.
Сюжет
ДПС
На Тихой во Владивостоке 11-летний ребенок пострадал под колесами авто. Водитель Toyota Probox сбил мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

В Госавтоинспекцию сообщили о ДТП на улице Космонавтов во Владивостоке. На место происшествия прибыли инспекторы ДПС и медики.

Удалось установить, что водитель Toyota Probox, двигаясь со стороны улицы Борисенко, сбил мальчика-пешехода, который шел через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате инцидента 11-летний мальчик получил травму: у него серьезный ушиба колена, ребенка направили на амбулаторное лечение.

Водительский стаж рулевого Probox составляет 17 лет, его привлекли к административной ответственности.

Полиция назначила проведение ряда исследований для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Сотрудники полиции просят родителей учить своих детей правилам дорожного движения и безопасного перехода дороги.

Ранее «Восток-Медиа» писало о девушке, которая пострадала под колесами автомобиля на Сахалинской во Владивостоке.

Сбил и протащил несколько метров: девушка пострадала под колесами авто во Владивосток
Узнать подробнее
Читайте также:
Обстоятельства смертельной аварии с пассажирским автобусом выясняют в ПриморьеМашину раздавило, как жестянку: обстоятельства смертельной аварии выясняют в ПриморьеУгнал машину, уходил от погони и сбил пешехода: школьник устроил гонки в Приморье
#Новости#Владивосток#ДПС#Полиция#Пешеходный переход#Ребенок#Травма#Приморский край#ДТП#Происшествия#Правила дорожного движения#Госавтоинспекция#Амбулаторное лечение#Безопасность на дороге
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика