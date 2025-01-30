Мороз до -23, снег и ветер: какая погода ждет жителей Приморья?

Posted 30 января, 08:10
Published 30 января, 08:10
Modified 30 января, 08:12
Updated 30 января, 08:12
31 января в Приморском крае ожидается продолжение роста атмосферного давления, а влияние циклона завершится. Ночью на севере региона местами возможен слабый снег, на остальной территории осадков не предсказывается.
Температура воздуха в ночное время понизится до -15…-23 °С, а на побережье — до -10…-14 °С. В дневное время температура существенно не изменится, ожидается около -8 °C в Находке, Владивостоке и Артеме, а в Уссурийске — около -7 °C. Ветер станет менее ощутимым, что сделает погоду более комфортной для прогулок.
Во Владивостоке температура ночью составит около -12 °C, а днем — около -8 °C. В Артеме и Находке также ожидаются аналогичные показатели. В Уссурийске будет немного теплее — температура там поднимется до -7 °C.
Жителям региона рекомендуется одеваться теплее и быть внимательными на дорогах: возможна гололедица.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что циклон не покидает территорию Приморья.