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Posted 30 января, 08:10

Published 30 января, 08:10

Modified 30 января, 08:12

Updated 30 января, 08:12

Мороз до -23, снег и ветер: какая погода ждет жителей Приморья?

Мороз до -23, снег и ветер: какая погода ждет жителей Приморья?

30 января 2025, 08:10
Фото: 1MI.
Сюжет
Погода
Циклон не до конца отпустил Приморье. Ночью на севере края местами сохранится слабый снег, в регионе будет морозно.

31 января в Приморском крае ожидается продолжение роста атмосферного давления, а влияние циклона завершится. Ночью на севере региона местами возможен слабый снег, на остальной территории осадков не предсказывается.

Температура воздуха в ночное время понизится до -15…-23 °С, а на побережье — до -10…-14 °С. В дневное время температура существенно не изменится, ожидается около -8 °C в Находке, Владивостоке и Артеме, а в Уссурийске — около -7 °C. Ветер станет менее ощутимым, что сделает погоду более комфортной для прогулок.

Во Владивостоке температура ночью составит около -12 °C, а днем — около -8 °C. В Артеме и Находке также ожидаются аналогичные показатели. В Уссурийске будет немного теплее — температура там поднимется до -7 °C.

Жителям региона рекомендуется одеваться теплее и быть внимательными на дорогах: возможна гололедица.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что циклон не покидает территорию Приморья.

Гололедица, снежный накат: Приморье никак не распрощается с циклоном
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