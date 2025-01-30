Мороз до -23, снег и ветер: какая погода ждет жителей Приморья?

Температура воздуха в ночное время понизится до -15…-23 °С, а на побережье — до -10…-14 °С. В дневное время температура существенно не изменится, ожидается около -8 °C в Находке, Владивостоке и Артеме, а в Уссурийске — около -7 °C. Ветер станет менее ощутимым, что сделает погоду более комфортной для прогулок.