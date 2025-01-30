Ногами махала, зубами кусала: творила немыслимое в аэропорту жительница Приморья

Posted 30 января, 01:03
Published 30 января, 01:03
Modified 30 января, 01:08
Updated 30 января, 01:08
В Камчатском аэропорту задержали агрессивную жительницу Приморского края, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной полиции.
Стражи порядка, заметив нетрезвую девушку во время патрулирования, решили сопроводить ее в дежурную часть. Но дама пошла на конфликт с правоохранителями.
В полиции она не только дебоширила, стуча ногами по дверям и столу, но и оскорбляла силовиков. Также задержанная хватала их за форму и даже успела покусать.
«Медицинское освидетельствование показало, что содержание алкоголя в выдыхаемом девушкой воздухе составило 1,6 промилле», — отметили в пресс-службе полиции.
Сейчас приморчанка трезвеет в спецприемнике. На нее составили административные протоколы за появление в общественном месте в состоянии опьянения и за неповиновение требованиям сотрудников полиции.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как дебошира из Приморского края задержали на борту самолета.