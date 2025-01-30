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Posted 30 января, 01:03

Published 30 января, 01:03

Modified 30 января, 01:08

Updated 30 января, 01:08

Агрессивная девушка из Приморья искусала силовиков в Камчатском крае

Ногами махала, зубами кусала: творила немыслимое в аэропорту жительница Приморья

30 января 2025, 01:03
Фото: far_east_police.

Агрессивная девушка из Приморья искусала силовиков в Камчатском крае

Сюжет
Алкоголь
Полицейские намеревались отвезти даму из Приморского края в дежурную часть, но ситуация вышла из-под контроля, когда задержанная начала крушить все вокруг.

В Камчатском аэропорту задержали агрессивную жительницу Приморского края, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной полиции.

Стражи порядка, заметив нетрезвую девушку во время патрулирования, решили сопроводить ее в дежурную часть. Но дама пошла на конфликт с правоохранителями.

В полиции она не только дебоширила, стуча ногами по дверям и столу, но и оскорбляла силовиков. Также задержанная хватала их за форму и даже успела покусать.

«Медицинское освидетельствование показало, что содержание алкоголя в выдыхаемом девушкой воздухе составило 1,6 промилле», — отметили в пресс-службе полиции.

Сейчас приморчанка трезвеет в спецприемнике. На нее составили административные протоколы за появление в общественном месте в состоянии опьянения и за неповиновение требованиям сотрудников полиции.

Фото: far_east_police

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как дебошира из Приморского края задержали на борту самолета.

Скрутили прямо на выходе из самолета: дебошира из Приморья задержали на борту рейса
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#Новости#Общество#Владивосток#Алкоголь#Полиция#Приморский край#Дебошир
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