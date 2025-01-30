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Posted 30 января, 10:52

Published 30 января, 10:52

Modified 30 января, 10:54

Updated 30 января, 10:54

Новая аномалия? Огромные стаи птиц который день кружат в небе над Приморьем — видео

Новая аномалия? Огромные стаи птиц который день кружат в небе над Приморьем — видео

30 января 2025, 10:52
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Снегопад
В Приморском крае жители наблюдают необычное нашествие ворон, которые стали собираться в огромные стаи. Поведение птиц пугает людей — пернатые уже несколько дней подряд кружат над городами и поселками.

В Приморском крае уже несколько дней жители обращают внимание на необычное поведение ворон. Оно выглядит как нашествие птиц и вызывает беспокойство у местных жителей. Над Анисимовкой и Владивостоком огромные стаи этих кружат в небе и привлекают внимание своей активностью. По словам очевидцев, вороны летают над Анисимовкой уже на протяжении двух недель, и их поведение стало более агрессивным.

Видео: vostokmedia.com.

Местные жители связывают это явление с недавними сильными снегопадами и изменениями в питании пернатых. В плохую погоду вороны становятся более настойчивыми в поисках пищи, это может привести к конфликтам с людьми. Птицы собираются в большие стаи, что также вызывает опасения: жители не знают, чего ожидать от птиц.

Ранее «Восток-Медиа» писало об огромной стае воронов, которую заметили в небе над Владивостоком.

Нашествие агрессивных птиц? Огромную стаю воронов заметили над Владивостоком — видео
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