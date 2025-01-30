Новая аномалия? Огромные стаи птиц который день кружат в небе над Приморьем — видео

В Приморском крае уже несколько дней жители обращают внимание на необычное поведение ворон. Оно выглядит как нашествие птиц и вызывает беспокойство у местных жителей. Над Анисимовкой и Владивостоком огромные стаи этих кружат в небе и привлекают внимание своей активностью. По словам очевидцев, вороны летают над Анисимовкой уже на протяжении двух недель, и их поведение стало более агрессивным.