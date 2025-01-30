Новая аномалия? Огромные стаи птиц который день кружат в небе над Приморьем — видео

Posted 30 января, 10:52
Published 30 января, 10:52
Modified 30 января, 10:54
Updated 30 января, 10:54
В Приморском крае уже несколько дней жители обращают внимание на необычное поведение ворон. Оно выглядит как нашествие птиц и вызывает беспокойство у местных жителей. Над Анисимовкой и Владивостоком огромные стаи этих кружат в небе и привлекают внимание своей активностью. По словам очевидцев, вороны летают над Анисимовкой уже на протяжении двух недель, и их поведение стало более агрессивным.
Местные жители связывают это явление с недавними сильными снегопадами и изменениями в питании пернатых. В плохую погоду вороны становятся более настойчивыми в поисках пищи, это может привести к конфликтам с людьми. Птицы собираются в большие стаи, что также вызывает опасения: жители не знают, чего ожидать от птиц.
Ранее «Восток-Медиа» писало об огромной стае воронов, которую заметили в небе над Владивостоком.