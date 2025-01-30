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Posted 30 января, 00:21

Published 30 января, 00:21

Modified 30 января, 00:23

Updated 30 января, 00:23

Жители Приморского края считают заоблачными цены на корюшку подлёдного лова

«Одно кило или весь мешок?»: стоимость корюшки потрясла жителей Приморского края

30 января 2025, 00:21
Фото: vostokmedia.com.

Жители Приморского края считают заоблачными цены на корюшку подлёдного лова

Сюжет
Рыба
Свежая, ароматная корюшка подлёдного лова, появившаяся на прилавках рыбных развалов Владивостока, поразила жителей города в самое сердце. Ценой за килограмм.

Как пишут в новых медиа, килограмм корюшки подлёдного лова, привезённой во Владивосток из Тернея, — 1100 рублей. Не всякая красная рыба столько стоит.

Похоже, любимый жителями Приморья и Владивостока зимний ужин: жареха из корюшки с картошечкой на гарнир становится не просто деликатесом, а по сути ресторанным блюдом. По такой-то цене!

Фото: @novosti_vdk

«Хоть бери удочку и выходи на лёд», «Проще самим поймать», «Перехожу на минтай» — так прокомментировали пользователи новых медиа стоимость «золотой рыбки». А наиболее продвинутые вспомнили сатирика Михаила Жванецкого и его знаменитый монолог «Танк на средства артиста», где звучит фраза: «Скока-скока? Одно кило или весь мешок?!».

— Я часто езжу в Тавричанку, в Шкотово, — рассказал «Восток-Медиа» житель Владивостока Николай, — и на трассе покупаю свежую корюшку. Если это рыбаки, которые продают свой улов, то обычно просят 500 рублей за килограмм. А если у продавцов брать, ну, например, на рынке на автовокзале в том же Шкотово, то там да, 900 рублей примерно за килограмм. Так что я не удивлён.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, сколько теперь стоят огурцы в магазинах Владивостока.

Вместо красной икры едим печально огурцы: что творится с ценами на овощи в Приморье
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#Новости#Владивосток#Рыба#Рост цен#Приморский край
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