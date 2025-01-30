«Одно кило или весь мешок?»: стоимость корюшки потрясла жителей Приморского края

Posted 30 января, 00:21
Published 30 января, 00:21
Modified 30 января, 00:23
Updated 30 января, 00:23
Как пишут в новых медиа, килограмм корюшки подлёдного лова, привезённой во Владивосток из Тернея, — 1100 рублей. Не всякая красная рыба столько стоит.
Похоже, любимый жителями Приморья и Владивостока зимний ужин: жареха из корюшки с картошечкой на гарнир становится не просто деликатесом, а по сути ресторанным блюдом. По такой-то цене!
«Хоть бери удочку и выходи на лёд», «Проще самим поймать», «Перехожу на минтай» — так прокомментировали пользователи новых медиа стоимость «золотой рыбки». А наиболее продвинутые вспомнили сатирика Михаила Жванецкого и его знаменитый монолог «Танк на средства артиста», где звучит фраза: «Скока-скока? Одно кило или весь мешок?!».
— Я часто езжу в Тавричанку, в Шкотово, — рассказал «Восток-Медиа» житель Владивостока Николай, — и на трассе покупаю свежую корюшку. Если это рыбаки, которые продают свой улов, то обычно просят 500 рублей за килограмм. А если у продавцов брать, ну, например, на рынке на автовокзале в том же Шкотово, то там да, 900 рублей примерно за килограмм. Так что я не удивлён.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, сколько теперь стоят огурцы в магазинах Владивостока.