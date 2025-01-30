«Одно кило или весь мешок?»: стоимость корюшки потрясла жителей Приморского края

«Хоть бери удочку и выходи на лёд», «Проще самим поймать», «Перехожу на минтай» — так прокомментировали пользователи новых медиа стоимость «золотой рыбки». А наиболее продвинутые вспомнили сатирика Михаила Жванецкого и его знаменитый монолог «Танк на средства артиста», где звучит фраза: «Скока-скока? Одно кило или весь мешок?!».