Пассажирский автобус охватил пожар в Приморье — фото

Posted 30 января, 05:38
Published 30 января, 05:38
Modified 30 января, 05:40
Updated 30 января, 05:40
В Большом Камне вспыхнул автобус, сообщает пресс-служба МЧС России по Приморскому краю. Когда пожарные прибыли на место инцидента, горела задняя часть автобуса. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, которое успело распространиться на трех квадратных метрах.
В результате происшествия никто не погиб и не пострадал. Сейчас дознаватели разбираются в обстоятельствах произошедшего и устанавливают ущерб.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что частный дом сгорел дотла в Приморском крае. От владения остались только «ребра», судя по фотографии, сделанной после пожара.