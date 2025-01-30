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Posted 30 января, 05:38

Published 30 января, 05:38

Modified 30 января, 05:40

Updated 30 января, 05:40

Автобус вспыхнул в Приморском крае

Пассажирский автобус охватил пожар в Приморье — фото

30 января 2025, 05:38
Фото: mchs_vdk.

Автобус вспыхнул в Приморском крае

Сюжет
Пожар
В Большом Камне произошло жуткое происшествие — загорелся транспорт. Подробностями инцидента поделились в МЧС России.

В Большом Камне вспыхнул автобус, сообщает пресс-служба МЧС России по Приморскому краю. Когда пожарные прибыли на место инцидента, горела задняя часть автобуса. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, которое успело распространиться на трех квадратных метрах.

В результате происшествия никто не погиб и не пострадал. Сейчас дознаватели разбираются в обстоятельствах произошедшего и устанавливают ущерб.

Фото: mchs_vdk

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что частный дом сгорел дотла в Приморском крае. От владения остались только «ребра», судя по фотографии, сделанной после пожара.

Остались одни «ребра»: жуткий пожар случился в частном доме в Партизанске
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#Новости#Пожар#Владивосток#Автобус#МЧС России#Большой Камень#Приморский край#Происшествия
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