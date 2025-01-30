Повалил, бил и терзал под объективом камеры: жестокого насильника поймали в Приморье

В Приморском крае задержали 37-летнего мужчину, который совершил насильственные действия в отношении женщины в подъезде жилого дома на Аллилуева во Владивостоке. По информации МВД, ранее неоднократно судимого злоумышленника задержали по горячим следам после того, как его действия попали на камеры видеонаблюдения.