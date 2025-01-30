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Posted 30 января, 09:22

Published 30 января, 09:22

Modified 30 января, 11:06

Updated 30 января, 11:06

Повалил, бил и терзал под объективом камеры: жестокого насильника поймали в Приморье

Повалил, бил и терзал под объективом камеры: жестокого насильника поймали в Приморье

30 января 2025, 09:22
Фото: 1MI.
Сюжет
Уголовное дело
В Приморском крае задержали подозреваемого в изнасиловании женщины в подъезде жилого дома во Владивостоке. Полиции удалось найти его по горячим следам.

В Приморском крае задержали 37-летнего мужчину, который совершил насильственные действия в отношении женщины в подъезде жилого дома на Аллилуева во Владивостоке. По информации МВД, ранее неоднократно судимого злоумышленника задержали по горячим следам после того, как его действия попали на камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как он жестоко избивает женщину и совершает насильственные действия. Потерпевшую, которая лежала на полу в подъезде без сознания, нашел один из местных жителей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об изнасиловании с причинением тяжкого вреда здоровью. Полиция продолжает расследование и ищет свидетелей происшествия.

Ранее «Восток-Медиа» писало о жутком нападении на женщину в подъезде дома во Владивостоке.

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