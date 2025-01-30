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Posted 30 января, 02:28

Published 30 января, 02:28

Modified 30 января, 02:30

Updated 30 января, 02:30

Мужчина напал на девушку в подъезде жилого дома во Владивостоке

Повалил на пол и лупил по голове: жесточайшее нападение попало на видео в Приморье

30 января 2025, 02:28
Фото: 1MI.

Мужчина напал на девушку в подъезде жилого дома во Владивостоке

Сюжет
Избиение
В подъезде многоэтажки на Аллилуева во Владивостоке неизвестный мужчина напал на девушку. Он избил пострадавшую ногами по голове, произошедшее сняла камера видеонаблюдения.

Во Владивостоке произошел шокирующий инцидент, когда мужчина жестоко избил девушку в подъезде одного из домов на улице Аллилуева. На видео, которое появилось в социальных сетях, запечатлено, как агрессивный нападающий безжалостно бьет ногами по голове жертвы, забыв о морали и человечности.

Очевидцы утверждают, что нападение произошло внезапно, и девушка не успела защититься.

Этот инцидент вызвал широкий резонанс среди жителей города и стал предметом обсуждения в социальных сетях. В новых медиа также предположили, что агрессор мог надругаться над жертвой. О состоянии пострадавшей ничего не сообщали.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что спортсмену, который напал на пенсионера во Владивостоке, ужесточили наказание.

Напавшему на пенсионера спортсмену ужесточили наказание в Приморье
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