Повалил на пол и лупил по голове: жесточайшее нападение попало на видео в Приморье

Posted 30 января, 02:28
Published 30 января, 02:28
Modified 30 января, 02:30
Updated 30 января, 02:30
Во Владивостоке произошел шокирующий инцидент, когда мужчина жестоко избил девушку в подъезде одного из домов на улице Аллилуева. На видео, которое появилось в социальных сетях, запечатлено, как агрессивный нападающий безжалостно бьет ногами по голове жертвы, забыв о морали и человечности.
Очевидцы утверждают, что нападение произошло внезапно, и девушка не успела защититься.
Этот инцидент вызвал широкий резонанс среди жителей города и стал предметом обсуждения в социальных сетях. В новых медиа также предположили, что агрессор мог надругаться над жертвой. О состоянии пострадавшей ничего не сообщали.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что спортсмену, который напал на пенсионера во Владивостоке, ужесточили наказание.