Повалил на пол и лупил по голове: жесточайшее нападение попало на видео в Приморье

Во Владивостоке произошел шокирующий инцидент, когда мужчина жестоко избил девушку в подъезде одного из домов на улице Аллилуева. На видео, которое появилось в социальных сетях, запечатлено, как агрессивный нападающий безжалостно бьет ногами по голове жертвы, забыв о морали и человечности.