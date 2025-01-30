Работают силовики: ДТП перегородило полосу в пригороде Владивостока — видео

Posted 30 января, 01:34
Published 30 января, 01:34
Modified 30 января, 01:36
Updated 30 января, 01:36
На Маковского произошло столкновение седана и минивэна. Легковушки не поделили полосу на автомобильной развязке после «Фетисов Арены». Часть трассы оказалась заблокирована, но, по словам очевидцев, на дорожный трафик не осложнился из-за ДТП.
«Ехала обратно через минут 20, пробки не наблюдалось», — отметила горожанка.
О пострадавших не сообщается. Подробности инцидента тоже неизвестны. На место аварии оперативно прибыли полицейские.
Раннее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке кран заблокировал дорогу полностью. Правда столпотворение наблюдалось недолго.