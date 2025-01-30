Работают силовики: ДТП перегородило полосу в пригороде Владивостока — видео

На Маковского произошло столкновение седана и минивэна. Легковушки не поделили полосу на автомобильной развязке после «Фетисов Арены». Часть трассы оказалась заблокирована, но, по словам очевидцев, на дорожный трафик не осложнился из-за ДТП.