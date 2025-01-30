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Posted 30 января, 01:34

Published 30 января, 01:34

Modified 30 января, 01:36

Updated 30 января, 01:36

Авария случилась около автомобильной развязки во Владивостоке

Работают силовики: ДТП перегородило полосу в пригороде Владивостока — видео

30 января 2025, 01:34
Фото: vostokmedia.com.

Авария случилась около автомобильной развязки во Владивостоке

Сюжет
Пробки
Водители не поделили дорогу и спровоцировали столкновение недалеко от проблемного поворота в пригороде Владивостока.

На Маковского произошло столкновение седана и минивэна. Легковушки не поделили полосу на автомобильной развязке после «Фетисов Арены». Часть трассы оказалась заблокирована, но, по словам очевидцев, на дорожный трафик не осложнился из-за ДТП.

«Ехала обратно через минут 20, пробки не наблюдалось», — отметила горожанка.
Видео: vostokmedia.com.

О пострадавших не сообщается. Подробности инцидента тоже неизвестны. На место аварии оперативно прибыли полицейские.

Раннее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке кран заблокировал дорогу полностью. Правда столпотворение наблюдалось недолго.

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