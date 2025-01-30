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Posted 30 января, 07:31

Published 30 января, 07:31

Modified 30 января, 07:33

Updated 30 января, 07:33

Что происходит в популярном месте среди рыбаков в Приморском крае

Разум взял верх — толп рыбаков нет: Амурский залив внезапно опустел в Приморье — фото

30 января 2025, 07:31
Фото: vostokmedia.com.

Что происходит в популярном месте среди рыбаков в Приморском крае

Сюжет
Безопасность
Аномальное потепление делает зимнюю рыбалку крайне опасным досугом в Приморском крае. Вероятно, именно поэтому смельчаков на неокрепшем льду все меньше и меньше.

Рыбаки продолжают отчаянно рисковать собственными жизнями, заезжая на лед. Однако, судя по обстановке в пригороде краевой столицы, разум взял вверх над азартом.

Фото: vostokmedia.com

Горожанин поделился атмосферой, которая царит в районе Седанки. На фото замечен один рыбак и еще один товарищ, который уже завершил свой досуг. Получается, смельчаков во Владивостоке становится все меньше и меньше.

Ведь буквально на прошлой недели любители удочек буквально «оккупировали» пляж. Однако никто не рискнул отходить далеко от берега.

«Рыбная тусовка»: неокрепший лед «оккупируют» рисковые жители Приморья— видео
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