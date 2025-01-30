Разум взял верх — толп рыбаков нет: Амурский залив внезапно опустел в Приморье — фото

Posted 30 января, 07:31
Published 30 января, 07:31
Modified 30 января, 07:33
Updated 30 января, 07:33
Рыбаки продолжают отчаянно рисковать собственными жизнями, заезжая на лед. Однако, судя по обстановке в пригороде краевой столицы, разум взял вверх над азартом.
Горожанин поделился атмосферой, которая царит в районе Седанки. На фото замечен один рыбак и еще один товарищ, который уже завершил свой досуг. Получается, смельчаков во Владивостоке становится все меньше и меньше.
Ведь буквально на прошлой недели любители удочек буквально «оккупировали» пляж. Однако никто не рискнул отходить далеко от берега.