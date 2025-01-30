Региональный маткапитал в Хабаровском крае за 6 лет получили более 19 тысяч семей

Posted 30 января, 02:14
Published 30 января, 02:14
Modified 30 января, 04:17
Updated 30 января, 04:17
С начала 2019 года ежемесячную денежную выплату в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет получили 59 546 семей в Хабаровском крае. Единовременную денежную выплату в связи с рождением первого ребенка получили 19 160 семей. Еще одна важная мера поддержки в рамках нацпроекта — региональный материнский капитал в связи с рождением второго ребенка. Его получили 19 946 семей. При этом средствами распорядились 10 592 семьи. Также проектом предусмотрены меры поддержки семьям, страдающим бесплодием. Такие семьи могут провести процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. С начала реализации регионального проекта проведено 7729 процедур ЭКО.
— Поддержка семей с детьми является одним из приоритетных направлений деятельности правительства Хабаровского края. В 2024 году завершилась реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в рамках национального проекта «Демография». На смену с 2025 года вводятся новые региональные проекты — «Поддержка семьи» и «Многодетная семья» национального проекта «Семья», основная цель которых — создание условий для всестороннего развития семей, — отметили в министерстве социальной защиты края.
По новым региональным проектам для семей предоставляются меры поддержки. Например, по региональному проекту «Поддержка семьи» — это единовременная выплата на первого ребенка и региональный материнский капитал на второго ребенка, а по региональному проекту «Многодетная семья» — государственная социальная помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям.