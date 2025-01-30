Региональный маткапитал в Хабаровском крае за 6 лет получили более 19 тысяч семей

С начала 2019 года ежемесячную денежную выплату в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет получили 59 546 семей в Хабаровском крае. Единовременную денежную выплату в связи с рождением первого ребенка получили 19 160 семей. Еще одна важная мера поддержки в рамках нацпроекта — региональный материнский капитал в связи с рождением второго ребенка. Его получили 19 946 семей. При этом средствами распорядились 10 592 семьи. Также проектом предусмотрены меры поддержки семьям, страдающим бесплодием. Такие семьи могут провести процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. С начала реализации регионального проекта проведено 7729 процедур ЭКО.