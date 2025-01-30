Снега навалило по самые окна: что натворил циклон? — обсуждения жителей Приморья

Posted 30 января, 06:06
Published 30 января, 06:06
Modified 30 января, 06:08
Updated 30 января, 06:08
Господствующий в регионе циклон нанес удар не только по дальневосточной столице, но и другим муниципалитетам ДФО. Так, под удар попал город в Хабаровском крае. Советскую гавань замело так, что сугробы поднялись почти до окон, сообщают новые медиа.
К слову, приморцы не в восторге от таких перспектив. Многих устраивает нынешняя ситуация в регионе. Например, в Спасске-Дальнем уровень снега остался прежним, но стал значительнее белее, обновился, как выражаются местные жители.
В Арсеньеве тоже снега предостаточно, считают горожане. Совсем немного припорошило, но такого количество более, чем достаточно, подчеркнул мужчина.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какая погода прогнозируется в Приморском крае в начале февраля, который вот-вот вступит в свои права.