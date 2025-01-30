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Posted 30 января, 06:06

Published 30 января, 06:06

Modified 30 января, 06:08

Updated 30 января, 06:08

Количество снега в дальневосточном городе ошарашило приморцев

Снега навалило по самые окна: что натворил циклон? — обсуждения жителей Приморья

30 января 2025, 06:06
Фото: 1MI.

Количество снега в дальневосточном городе ошарашило приморцев

Сюжет
Погода
Последствия бушующей непогоды по сей день не дают покоя некоторым жителям Приморского края. Однако многие из них, как оказалось, довольны обстановкой в регионе.

Господствующий в регионе циклон нанес удар не только по дальневосточной столице, но и другим муниципалитетам ДФО. Так, под удар попал город в Хабаровском крае. Советскую гавань замело так, что сугробы поднялись почти до окон, сообщают новые медиа.

Фото: pogoda_25_region

К слову, приморцы не в восторге от таких перспектив. Многих устраивает нынешняя ситуация в регионе. Например, в Спасске-Дальнем уровень снега остался прежним, но стал значительнее белее, обновился, как выражаются местные жители.

Фото: vostokmedia.com

В Арсеньеве тоже снега предостаточно, считают горожане. Совсем немного припорошило, но такого количество более, чем достаточно, подчеркнул мужчина.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какая погода прогнозируется в Приморском крае в начале февраля, который вот-вот вступит в свои права.

А на термометрах вновь почти ноль: какая погода ждет Приморье в начале февраля
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