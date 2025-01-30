Снега навалило по самые окна: что натворил циклон? — обсуждения жителей Приморья

Господствующий в регионе циклон нанес удар не только по дальневосточной столице, но и другим муниципалитетам ДФО. Так, под удар попал город в Хабаровском крае. Советскую гавань замело так, что сугробы поднялись почти до окон, сообщают новые медиа.