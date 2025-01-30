Столб линии электропередач рухнул на парикмахерскую во Владивостоке

Posted 30 января, 04:05
Published 30 января, 04:05
Modified 30 января, 04:07
Updated 30 января, 04:07
На Луговой во Владивостоке столб с электропроводами обрушился на китайскую парикмахерскую, расположенную на рынке, сообщают очевидцы. Крышу повредило из-за удара.
Для ликвидации последствий инцидента территорию огородили, магазины вокруг закрыли. На месте работают коммунальные службы, обеспечили безопасность и начали восстановительные работы.
Очевидцы сообщают, что во время падения столба рядом находились люди, но, к счастью, никто не пострадал. В настоящее время специалисты выясняют причины обрушения столба и проводят необходимые меры по восстановлению электроснабжения в этом районе.
Ранее «Восток-Медиа» писало о рухнувшем потолке в одной из школ Владивостока.