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Posted 30 января, 04:05

Published 30 января, 04:05

Modified 30 января, 04:07

Updated 30 января, 04:07

Столб линии электропередач рухнул на парикмахерскую во Владивостоке

Столб линии электропередач рухнул на парикмахерскую во Владивостоке

30 января 2025, 04:05
Фото: 1MI.
Сюжет
Безопасность
По словам очевидцев, опора ЛЭП упала на павильон парикмахерской на рынке во Владивостоке.

На Луговой во Владивостоке столб с электропроводами обрушился на китайскую парикмахерскую, расположенную на рынке, сообщают очевидцы. Крышу повредило из-за удара.

Для ликвидации последствий инцидента территорию огородили, магазины вокруг закрыли. На месте работают коммунальные службы, обеспечили безопасность и начали восстановительные работы.

Фото: svodka25

Очевидцы сообщают, что во время падения столба рядом находились люди, но, к счастью, никто не пострадал. В настоящее время специалисты выясняют причины обрушения столба и проводят необходимые меры по восстановлению электроснабжения в этом районе.

Ранее «Восток-Медиа» писало о рухнувшем потолке в одной из школ Владивостока.

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