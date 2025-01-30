Студотряды Хабаровского края отправились в «Снежный десант»

Как сообщили в комитете по делам молодежи правительства Хабаровского края, студенческие отряды региона присоединяются к акции уже в восьмой раз. В этом году акция реализуется при поддержке Росмолодёжь.Гранты. Основной целью десанта станет помощь жителям отдалённых поселков, благоустройство памятных мест и организация профориентационных встреч с учащимися.