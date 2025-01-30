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Posted 30 января, 04:29

Published 30 января, 04:29

Modified 30 января, 04:31

Updated 30 января, 04:31

Студотряды Хабаровского края отправились в «Снежный десант»

Студотряды Хабаровского края отправились в «Снежный десант»

30 января 2025, 04:29
Фото: Правительство Хабаровского края.
В Хабаровском крае стартовала Всероссийская социально-патриотическая акция «Снежный десант РСО», в рамках которой студенческие отряды региона отправились в поселки края, где окажут адресную помощь ветеранам Великой Отечественной войны и пожилым гражданам.

Проведение таких мероприятий отвечает задачам нового национального проекта «Молодежь и дети».

Как сообщили в комитете по делам молодежи правительства Хабаровского края, студенческие отряды региона присоединяются к акции уже в восьмой раз. В этом году акция реализуется при поддержке Росмолодёжь.Гранты. Основной целью десанта станет помощь жителям отдалённых поселков, благоустройство памятных мест и организация профориентационных встреч с учащимися.

— «Снежный десант РСО» стал символом патриотизма и социальной ответственности, свойственным нашему народу. В этом году участники акции активно работают в различных населённых пунктах, помогая ветеранам, пожилым людям, многодетным семьям и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Снегопады и мороз лишь подчеркивают важность и значимость этого благородного дела, — рассказал командир Хабаровского регионального отделения «РСО» Владимир Прядко.

Он отметил, что студенты окажут помощь жителям в доставке воды, колке дров, уборке территорий от снега, посильных ремонтных работах. Для местных школьников они проведут мастер-классы, лекции о здоровом образе жизни, спортивные и культурные мероприятия.

— Важно, что акция объединяет не только молодёжь, но и людей всех возрастов, показывая, что истинная сила в единстве и патриотизме нашей страны, — добавил Владимир Прядко.

По его словам, в этом году «Снежный десант» охватит 10 населённых пунктов в пяти муниципальных районах края: С 29 января по 2 февраля активисты посетят Ванино, Уктур, Бичевую, Полётное, Святогорье, Снежный, Сидиму. С 5 по 9 февраля поедут в Вяземский, Георгиевку и Троицкое.

#Хабаровский край
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