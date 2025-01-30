Тайфуны встретим во всеоружии: русла рек активно расчищают во Владивостоке — видео

Posted 30 января, 02:55
Published 30 января, 02:55
Modified 30 января, 02:57
Updated 30 января, 02:57
Во Владивостоке продолжают активную работу по расчистке русел рек и дноуглублению водоемов. С начала 2025 года специалисты работают на протоке Соленой, там уже расчистили 60 метров русла и изъяли 450 кубических метров смешанного грунта. Эти меры направлены на то, чтобы предотвратить возможные подтопления территорий во время сильных дождей.
Протока Соленая стала третьим участком, где во Владивостоке проводят подобные работы. Ранее успешно завершили очистку рек Песчанки и Богатой, специалисты расчистили более 9 километров русел и изъяли свыше 124 тысяч кубических метров грунта. Работы выполняют по соглашению с администрацией Владивостока и краевым министерством ГО и ЧС специалистами ГКУ Приморского края по пожарной безопасности и защите населения от чрезвычайных ситуаций.
После завершения работ на протоке Соленой специалисты планируют перейти к аналогичным мероприятиям на Первой Речке и реке Объяснения. Эти действия — часть комплексной программы по улучшению гидрологической ситуации в регионе, что особенно важно в условиях частых паводков и сильных дождей.
Устранение заторов в руслах рек позволит избежать негативных последствий, связанных с выходом водоемов из берегов. Во Владивостоке активно работают над улучшением условий для проживания граждан.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае начали создавать насыпи для борьбы с паводками в период тайфунов.