Технопарк «Эвристика» в Комсомольске-на-Амуре сдадут в эксплуатацию в феврале

В детском технопарке «Эвристика» в Комсомольске-на-Амуре, который станет центром притяжения будущих ученых и инженеров из нескольких районов Хабаровского края, завершились строительно-монтажные работы и началась подготовка к сдаче здания в эксплуатацию.

Как сообщили в министерстве строительства Хабаровского края, объект возводится в рамках долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития города юности. — В настоящее время в помещениях технопарка ведется установка мебели, уборка строительного мусора, завершена укладка тактильной плитки на этажах. Оборудование, предназначенное для обучения ребят, закуплено и монтируется. Ожидается поставка последних пяти экспонатов оборудования. Рассчитываем передать объект в эксплуатацию в феврале этого года, — рассказали в министерстве. В ведомстве отметили, что возведение технопарка началось в 2023 году. В детском центре предусмотрены оснащенные современным оборудованием лаборатории авиа- и ракетного моделирования, мастерская судостроения, робототехнический центр, интерактивный музей науки, инженерная лаборатория, планетарий и актовый зал. В технопарке смогут заниматься школьники из Комсомольска-на-Амуре, Солнечного, Амурского, Комсомольского районов. Там будут сосредоточены ресурсы для реализации образовательных и профориентационных программ.