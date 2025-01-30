vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 30 января, 03:21

Published 30 января, 03:21

Modified 30 января, 04:24

Updated 30 января, 04:24

Технопарк «Эвристика» в Комсомольске-на-Амуре сдадут в эксплуатацию в феврале

Технопарк «Эвристика» в Комсомольске-на-Амуре сдадут в эксплуатацию в феврале

30 января 2025, 03:21
Фото: Правительство Хабаровского края.
В детском технопарке «Эвристика» в Комсомольске-на-Амуре, который станет центром притяжения будущих ученых и инженеров из нескольких районов Хабаровского края, завершились строительно-монтажные работы и началась подготовка к сдаче здания в эксплуатацию.

Как сообщили в министерстве строительства Хабаровского края, объект возводится в рамках долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития города юности.

— В настоящее время в помещениях технопарка ведется установка мебели, уборка строительного мусора, завершена укладка тактильной плитки на этажах. Оборудование, предназначенное для обучения ребят, закуплено и монтируется. Ожидается поставка последних пяти экспонатов оборудования. Рассчитываем передать объект в эксплуатацию в феврале этого года, — рассказали в министерстве.

В ведомстве отметили, что возведение технопарка началось в 2023 году. В детском центре предусмотрены оснащенные современным оборудованием лаборатории авиа- и ракетного моделирования, мастерская судостроения, робототехнический центр, интерактивный музей науки, инженерная лаборатория, планетарий и актовый зал.

В технопарке смогут заниматься школьники из Комсомольска-на-Амуре, Солнечного, Амурского, Комсомольского районов. Там будут сосредоточены ресурсы для реализации образовательных и профориентационных программ.

#Хабаровский край
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика