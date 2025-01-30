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Posted 30 января, 05:29

Published 30 января, 05:29

Modified 30 января, 05:31

Updated 30 января, 05:31

Во Владивостоке произошёл порыв теплотрассы, идут ремонтные работы

Теплотрассу придётся перекладывать: что произошло в центре Владивостока

30 января 2025, 05:29
Фото: 1MI.

Во Владивостоке произошёл порыв теплотрассы, идут ремонтные работы

Сюжет
Теплоснабжение
Во Владивостоке в районе дома № 5 по Краснознамённому переулку произошёл порыв теплотрассы. Чтобы устранить проблему, придётся проложить новые трубы.

В пресс-службе МУП ВПЭС сообщили: в процессе устранения порыва теплотрассы в Краснознамённом переулке (напомним, это исторический центр города, переулок находится за всем известным ТЦ «Изумруд») рабочими были найдены посторонние коммуникации, которые мешают устранению порыва.

— Было проведено обследование, по его итогам принято решение о переносе тепловой сети, — сообщили в пресс-службе предприятия. — Это около 30 метров труб, они будут проведены по другой трассировке. Сегодня на участке начинаются подготовительные работы.

Процесс перекладки начнётся завтра, 31 января. Все это время — вплоть до окончания проведения работ — проезд в арку дома будет полностью перекрыт. Работы будут завершены к 4 февраля.

Особо в пресс-службе МУП ВПЭС отметили, что теплоснабжение дома не прекратится.

Также жильцов дома № 5 по Краснознамённому переулку и жителей окрестных домов просят срочно убрать припаркованный во дворе автотранспорт.

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#Новости#Владивосток#Теплоснабжение#Приморский край#Происшествия
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