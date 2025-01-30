Теплотрассу придётся перекладывать: что произошло в центре Владивостока

Posted 30 января, 05:29
Published 30 января, 05:29
Modified 30 января, 05:31
Updated 30 января, 05:31
В пресс-службе МУП ВПЭС сообщили: в процессе устранения порыва теплотрассы в Краснознамённом переулке (напомним, это исторический центр города, переулок находится за всем известным ТЦ «Изумруд») рабочими были найдены посторонние коммуникации, которые мешают устранению порыва.
— Было проведено обследование, по его итогам принято решение о переносе тепловой сети, — сообщили в пресс-службе предприятия. — Это около 30 метров труб, они будут проведены по другой трассировке. Сегодня на участке начинаются подготовительные работы.
Процесс перекладки начнётся завтра, 31 января. Все это время — вплоть до окончания проведения работ — проезд в арку дома будет полностью перекрыт. Работы будут завершены к 4 февраля.
Особо в пресс-службе МУП ВПЭС отметили, что теплоснабжение дома не прекратится.
Также жильцов дома № 5 по Краснознамённому переулку и жителей окрестных домов просят срочно убрать припаркованный во дворе автотранспорт.
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