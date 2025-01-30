Теплотрассу придётся перекладывать: что произошло в центре Владивостока

В пресс-службе МУП ВПЭС сообщили: в процессе устранения порыва теплотрассы в Краснознамённом переулке (напомним, это исторический центр города, переулок находится за всем известным ТЦ «Изумруд») рабочими были найдены посторонние коммуникации, которые мешают устранению порыва.