В феврале ВТБ запускает сервис самозапретов для борьбы с мошенничеством

С 1 марта в РФ начнет действовать закон, дающий гражданам право запретить банкам выдачу необеспеченных кредитов. Эта возможность будет доступна через портал «Госуслуги», а с 1 марта по 1 сентября 2025 года она также появится в многофункциональных центрах (МФЦ) в зависимости от конкретного региона.

Запись о запрете будет фиксироваться в кредитной истории заемщика, пишет newsnn.ru. Некоторые крупные банки уже приступили к тестированию нового механизма и адаптируют свои системы к требованиям нового законодательства. Например, ВТБ в феврале представит сервис самоограничений в своем приложении и интернет-банке, который позволит клиентам самостоятельно устанавливать запреты на онлайн-транзакции, включая получение кредитов и вывод средств с депозитов. Эти изменения предоставляют гражданам дополнительный инструмент для контроля своей кредитной истории, защищая их от неправомерного получения кредитов третьими лицами. Это особенно важно в условиях увеличения случаев онлайн-мошенничества и кибератак на банковские счета.