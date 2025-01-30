vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 30 января, 06:35

Published 30 января, 06:35

Modified 30 января, 06:35

Updated 30 января, 06:35

В феврале ВТБ запускает сервис самозапретов для борьбы с мошенничеством

В феврале ВТБ запускает сервис самозапретов для борьбы с мошенничеством

30 января 2025, 06:35
Фото: 1MI.
С 1 марта в РФ начнет действовать закон, дающий гражданам право запретить банкам выдачу необеспеченных кредитов. Эта возможность будет доступна через портал «Госуслуги», а с 1 марта по 1 сентября 2025 года она также появится в многофункциональных центрах (МФЦ) в зависимости от конкретного региона.

Запись о запрете будет фиксироваться в кредитной истории заемщика, пишет newsnn.ru.

Некоторые крупные банки уже приступили к тестированию нового механизма и адаптируют свои системы к требованиям нового законодательства. Например, ВТБ в феврале представит сервис самоограничений в своем приложении и интернет-банке, который позволит клиентам самостоятельно устанавливать запреты на онлайн-транзакции, включая получение кредитов и вывод средств с депозитов.

Эти изменения предоставляют гражданам дополнительный инструмент для контроля своей кредитной истории, защищая их от неправомерного получения кредитов третьими лицами. Это особенно важно в условиях увеличения случаев онлайн-мошенничества и кибератак на банковские счета.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика