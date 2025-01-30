В феврале ВТБ запускает сервис самозапретов для борьбы с мошенничеством

Posted 30 января, 06:35
Published 30 января, 06:35
Modified 30 января, 06:35
Updated 30 января, 06:35
Запись о запрете будет фиксироваться в кредитной истории заемщика, пишет newsnn.ru.
Некоторые крупные банки уже приступили к тестированию нового механизма и адаптируют свои системы к требованиям нового законодательства. Например, ВТБ в феврале представит сервис самоограничений в своем приложении и интернет-банке, который позволит клиентам самостоятельно устанавливать запреты на онлайн-транзакции, включая получение кредитов и вывод средств с депозитов.
Эти изменения предоставляют гражданам дополнительный инструмент для контроля своей кредитной истории, защищая их от неправомерного получения кредитов третьими лицами. Это особенно важно в условиях увеличения случаев онлайн-мошенничества и кибератак на банковские счета.