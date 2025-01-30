«Вытаскиваю ребят на родной „буханке“: учитель года из Владивостока стал бойцом СВО

В интервью газете «Владивосток» в 2017 году, став учителем года во Владивостоке, Александр Жигжитов сказал: «Человеку, который говорит, что ему стыдно быть русским, я бы ответил: я тоже не хочу, чтобы ты был русским. Уезжай! А вот мне не стыдно. Замечательный литературовед-пушкинист Валентин Непомнящий, сравнивая Европу и Россию и в XIX, и в XX веках, отметил колоссальную разницу между нами в отношении к гадости. У нас всегда гадостей было по горло, но у нас всегда осознавали, что безобразие — это безобразие, что гадость — это гадость, и никогда не возводили ее путем толерантности в норму. Почему? Возможно, причины в христианской идее, возможно, объяснение в том страдальческом пути, который прошла Россия. Но именно это осознание питает меня и дает возможность преподавать историю так, как я вижу».