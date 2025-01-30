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Posted 30 января, 06:40

Published 30 января, 06:40

Modified 30 января, 06:42

Updated 30 января, 06:42

История учителя года из Владивостока — добровольца СВО — потрясла земляков

«Вытаскиваю ребят на родной „буханке“: учитель года из Владивостока стал бойцом СВО

30 января 2025, 06:40
Фото: vostokmedia.com.

История учителя года из Владивостока — добровольца СВО — потрясла земляков

Сюжет
Герои СВО
В 2017 году учитель истории средней школы № 63 Владивостока Александр Жигжитов стал победителем городского конкурса «Учитель года». Когда началась СВО, он прошёл курсы и выучился на фельдшера. Записался в батальон «Тигр» — и спасает жизни раненых бойцов.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в своём официальном telegram-канале рассказал об Александре Жигжитове — ведь наш земляк стал одним из героев программы Первого канала «Время своих» (16+).

Ученики Александра Ильича любили его уроки за то, что он всегда отвечал честно даже на сложные вопросы, увлекал ребят и рассказывал больше, чем было написано на страницах учебника. Привить ученикам любовь к Родине, научить их её истории — такова была его цель. Непростой жизненный опыт Александра Жигжитова (он был директором школы в поселке, который находился в нескольких километрах от Нефтегорска, города на Сахалине, который был разрушен до основания землетрясением в 1995 году) всегда помогал ему в работе: слова Александра Ильича не расходились с делом. И когда началась СВО, он не смог остаться в стороне. Ушел добровольцем в отряд «Тигр».

Видео: kozhemiakoofficial.
— Александр служит фельдшером во взводе эвакуации в приморском добровольческом отряде. Сначала был в Брянской области, теперь в Курской. Каждый день доброволец с позывным «Историк» спасает жизни земляков на передовой и пишет свою историю победы. Скоро его контракт заканчивается, но он решил заключить новый — до полного освобождения Курской области, — отметил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

В интервью газете «Владивосток» в 2017 году, став учителем года во Владивостоке, Александр Жигжитов сказал: «Человеку, который говорит, что ему стыдно быть русским, я бы ответил: я тоже не хочу, чтобы ты был русским. Уезжай! А вот мне не стыдно. Замечательный литературовед-пушкинист Валентин Непомнящий, сравнивая Европу и Россию и в XIX, и в XX веках, отметил колоссальную разницу между нами в отношении к гадости. У нас всегда гадостей было по горло, но у нас всегда осознавали, что безобразие — это безобразие, что гадость — это гадость, и никогда не возводили ее путем толерантности в норму. Почему? Возможно, причины в христианской идее, возможно, объяснение в том страдальческом пути, который прошла Россия. Но именно это осознание питает меня и дает возможность преподавать историю так, как я вижу».

По окончании СВО Александр Жигжитов намерен вернуться к своему делу — продолжить учить детей истории. И любви к Родине.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что губернатор Приморья передал бойцам СВО бронежилеты.

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#Новости#Общество#Видео#Владивосток#СВО#Приморский край#Герои СВО
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