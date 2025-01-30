Заражают ради здоровья? — Родители выбирают странные методы защиты детей в Приморье

Нередко мамы задаются вопросом: нужно ли избегать контактов с детьми, которые болеют ветряной оспой? Некоторые родители считают, что ни разу не болевшему ребенку необходимо общение с малышом, покрытым сыпью, — ведь чем раньше он переболеет этим недугом, тем быстрее у него сформируется «иммунитет» к нему.