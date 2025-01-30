Заражают ради здоровья? — Родители выбирают странные методы защиты детей в Приморье

Posted 30 января, 00:27
Published 30 января, 00:27
Modified 30 января, 00:29
Updated 30 января, 00:29
Нередко мамы задаются вопросом: нужно ли избегать контактов с детьми, которые болеют ветряной оспой? Некоторые родители считают, что ни разу не болевшему ребенку необходимо общение с малышом, покрытым сыпью, — ведь чем раньше он переболеет этим недугом, тем быстрее у него сформируется «иммунитет» к нему.
Однако врачи не разделяют такой позиции, сообщает пресс-служба Детского здравоохранения Приморья. «Ветряночные вечеринки», где родители намеренно «заражают» своих детей ветрянкой, имеют серьезные недостатки, считает педиатр Александра Горшкова. Да, данное заболевание относительно легче переносится в детском возрасте, но его влияние на неокрепший организм может быть непредсказуемым. Иногда ветряная оспа приводит к пневмонии или даже энцефалиту.
Более того, зараженные дети могут передать вирус с ослабленным иммунитетом или беременным. Для них эта инфекция может стать серьезным испытанием.
Поэтому медики рекомендуют родителям вакцинировать детей, чтобы избежать болезни. На сегодняшний день существует множество современных способов защиты.
«Намеренное заражение ребенка инфекцией вызывает этические сомнения и противоречит принципам современной медицины, направленной на предотвращение болезней», — считают специалисты.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае дети страдают от опасного недуга. Печальная тенденция тревожит медиков.