Зимние «Культурные гастроли» пройдут в Хабаровском крае в феврале

Posted 30 января, 00:39
Published 30 января, 00:39
Modified 30 января, 03:45
Updated 30 января, 03:45
Так, 12 февраля Оркестр русских народных инструментов Хабаровской краевой филармонии выступит в Вяземском лесхоз техникуме имени Н. В. Усенко с концертной программой «Жемчужины мировой киномузыки» (6+). В программе — популярная музыка, знаменитые хиты из советских и российских кинофильмов, шедевры голливудских картин в исполнении оркестра. Прозвучит музыка из кинофильмов «Титаник», «Пираты Карибского моря», «Однажды в Америке», «Служебный роман», «Мастер и Маргарита» и других.
Дальневосточная государственная научная библиотека продолжает проводить юбилейные гастроли V краевого литературного фестиваля «Писатели родного края». Уже 20 февраля творческая встреча состоится в поселке Эльбан на площадке Средней общеобразовательная школы № 3 им. А. А. Веселёва, а 21 февраля — на площадке Дворца культуры Амурска. Вход на все мероприятия свободный.
Гостей ждет творческая встреча с хабаровской писательницей Натальей Гребенюковой. Она является победителем творческого конкурса имени Петра Комарова в номинации «Лучший поэт», печаталась в научных сборниках, журнале «Рубеж», «Дальний Восток». Наталья Петровна расскажет о литературе Дальнего Востока, познакомит со своей поэзией.
— Литературный фестиваль «Писатели родного края» проводится с 2021 года. Жители отдаленных поселений с особым теплом встречают авторов. На них равняются, у них учатся. В этом году фестиваль посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, и мы представляем литературные произведения, освещающие это масштабное событие. Значимость преемственности поколений и уважения к защитникам Родины — вот главная мысль, которую мы хотим донести до нашей молодежи во время проведения творческих встреч, — говорит генеральный директор Дальневосточной государственной научной библиотеки Татьяна Якуба.
В текущем году фестиваль охватит 11 районов края, запланированы встречи с авторами, презентации новых книг, а также мастер-классы для начинающих писателей.
Кроме того, с 1 по 20 февраля в Доме культуры села Осиновая речка Хабаровского района будет открыта выставка «Поэзия Дальневосточного пейзажа». Дальневосточного художественного музея. Посетители увидят работы А. Федотова, Г. Арапова, И. Шабалина и других художников, ярких представителей дальневосточной живописи. Это возможность поговорить о красоте природы, о достижениях изобразительного искусства края.
После этого в Доме культуры откроется выставка постеров «Портреты воинов — участников СВО. Картины в реалистической живописной манере написал Заслуженный художник Хабаровского края, Председатель краевого отделения ВТОО „Союз художников России“ Алексей Авдеев.
Труппа Хабаровского краевого театра юного зрителя в период с 26 по 27 февраля привезет в Комсомольск-на-Амуре спектакли «Урок памяти» (12+), «Умеешь ли ты свистеть Йоханна?» (6+), а юные жители Амурска смогут посетить яркую и веселую постановку «Муха-Цокотуха» (6+). На гастроли отправится коллектив, в состав которого войдут свыше 40 человек.
— Мы отобрали самые лучшие, свежие спектакли, чтобы поделиться с нашими зрителями мыслями, радостью. Все спектакли уникальны. Так, «Умеешь ли ты свистеть, Йохана?» — постановка для всей семьи, приглашение к диалогу, возможность поговорить с детьми о памяти, как она сохраняется и как важна в становлении молодого человека, личности. Декорации, подача в нем тоже оригинальные. Использованы огромные куклы и дома в высоту 3,5 метра. Очень динамичный, трогательный и лиричный спектакль, — отметил заместитель директора краевого Театра юного зрителя Виталий Федоров.
Также театр привезет в город Юности постановку «Урок памяти». Это спектакль, посвященный героям-хабаровчанам, чей труд помог приблизить Победу в Великой Отечественной войне.