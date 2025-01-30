Зимние «Культурные гастроли» пройдут в Хабаровском крае в феврале

Кроме того, с 1 по 20 февраля в Доме культуры села Осиновая речка Хабаровского района будет открыта выставка «Поэзия Дальневосточного пейзажа». Дальневосточного художественного музея. Посетители увидят работы А. Федотова, Г. Арапова, И. Шабалина и других художников, ярких представителей дальневосточной живописи. Это возможность поговорить о красоте природы, о достижениях изобразительного искусства края.