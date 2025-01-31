Безумие и навага: все мемы о зимней рыбалке покажут во Владивостоке — фото

На гастрофестивале во Владивостоке создали арт-объект о зимней рыбалке

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Все — ну или почти все — сленговые словечки, все мемы и ставшие известными на всю страну истории о зимней рыбалке и ее любителях объединил арт-объект «Безумие и навага» (16+), который стал частью гастрофестиваля «Корюшка и Ко» (16+). Фестиваль стартует во Владивостоке завтра, 1 февраля.

Традиционный фестиваль зимней рыбы «Корюшка и Ко» (16+) пройдёт во Владивостоке уже в седьмой раз. В нем примут участие 26 заведений общественного питания, в которых будут предлагать гостям жарёху из корюшки или наваги по фиксированной цене, а также авторские блюда из зимней рыбы — корюшки, минтая, наваги, камбалы. — Впервые в этом году мы решили создать культурную программу фестиваля, ведь зимняя рыбалка, зимняя рыба стали для Владивостока, Приморского края частью жизни — давно уже появились мемы о любителях подлёдного слова, существует целый сленг, которым пользуются не только те, кто сидит с удочкой у лунки, но и те, кто с удовольствием ест зимнюю рыбу. А сколько видео об ушедших, например, на дно моря автомобилях, на которые адепты зимней рыбалки выезжают на лёд, набрали миллионы просмотров по всей стране! Да что там, даже картины на эту тему пишут — можно вспомнить знаменитую работу Дмитрия Лучинина «Навага», — рассказала Татьяна Заречнева, руководитель фестиваля «Корюшка и Ко». — И мы подумали, почему бы не сделать все это частью нашего мероприятия? Организаторы фестиваля обратились к известному приморскому современному художнику, известному под псевдонимом Лёха Г (он же Лёха Гоминид — автор многих известных инсталляций и арт-объектов, которые выставлялись в ЦСИ «Заря», галерее «Арка» и ЦСИ «Артэтаж», а также автор знаменитых афиш клуба «Контрабанда»). Вместе они вспомнили множество мемов и историй о рыбаках, отдыхающих на льду, и многом другом, что связано с зимней рыбалкой и рыбой. «Повелась, как корюшка на поролон», писуч и малоротка, утопленные авто, ведра от «терраки», в которые ссыпают рыбу… Фото: Лёха Г.. vostokmedia.com Итогом этой работы стало создание арт-объекта «Безумие и навага» (16+), который состоит из серии рисунков и инсталляции, созданной из игрушек. В них собрана вся «мифология» зимней рыбалки. Инсталляция по окончании фестиваля останется в зале гастрособытийного пространства «Агар-Агар». Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что изумило студента-африканца в зимнем Владивостоке. Что владивостокцу рыбалка, того Чарли не понять: чем удивлён студент из Конго — видео Узнать подробнее