«Что за жесть?» — раненое животное нуждается в помощи во Владивостоке — видео

Posted 31 января, 05:27
Published 31 января, 05:27
Modified 31 января, 05:29
Updated 31 января, 05:29
В краевой столице в районе Спутника обнаружили собаку со стрелой в спине, сообщают новые медиа. По данным очевидцев, пес мог стать жертвой человека с арбалетом или луком.
Бедняжка подошла к человеку, судя по всему, за помощью. Однако инстинкт самосохранения не позволил ей ослабить бдительность и приблизиться к автору видео. Вероятно, кто-то из людей ее обидел ранее.
Удалось ли неравнодушным помочь «хвостику» — неизвестно. Остается надеяться, что приморцы смогли поймать животное, чтобы извлечь инородное тело.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что из собаки сделали приманку для тигра в Приморском крае. В происшествии разбирались сотрудники полиции.