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Posted 31 января, 05:27

Published 31 января, 05:27

Modified 31 января, 05:29

Updated 31 января, 05:29

Изувеченное животное просило о помощи во Владивостоке

«Что за жесть?» — раненое животное нуждается в помощи во Владивостоке — видео

31 января 2025, 05:27
Фото: 1MI.

Изувеченное животное просило о помощи во Владивостоке

Сюжет
Животные
Мужчина, выходя на улицу, заметил собаку, вид которой шокировал его. Неизвестные жестоко ранили животное во Владивостоке.

В краевой столице в районе Спутника обнаружили собаку со стрелой в спине, сообщают новые медиа. По данным очевидцев, пес мог стать жертвой человека с арбалетом или луком.

Бедняжка подошла к человеку, судя по всему, за помощью. Однако инстинкт самосохранения не позволил ей ослабить бдительность и приблизиться к автору видео. Вероятно, кто-то из людей ее обидел ранее.

Видео: Vlad_ork.

Удалось ли неравнодушным помочь «хвостику» — неизвестно. Остается надеяться, что приморцы смогли поймать животное, чтобы извлечь инородное тело.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что из собаки сделали приманку для тигра в Приморском крае. В происшествии разбирались сотрудники полиции.

Из собаки сделали приманку для тигра в Приморье — полиция проводит проверку
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