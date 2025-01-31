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Posted 31 января, 04:06

Published 31 января, 04:06

Modified 31 января, 04:08

Updated 31 января, 04:08

Появились новые данные о состоянии изнасилованной женщины в Приморском крае

Долой фейки: актуальная информация о состоянии жертвы насильника в Приморье

31 января 2025, 04:06
Фото: 1MI.

Появились новые данные о состоянии изнасилованной женщины в Приморском крае

Сюжет
Избиение
Избиение и изнасилование женщины во Владивостоке активно обсуждают в Приморье на протяжении двух дней. Однако в новых медиа, к сожалению, распространяются фейки, которые вызывают волнение среди населения. Что известно о пострадавшей на сегодняшний день? — подробности в материале.

Общественность всколыхнула шокирующая новость о том, как мужчина зверски избил жительницу краевой столицы и потом надругался над ней. Силовики оперативно нашли подозреваемого. Однако состояние пострадавшей было под завесой тайны.

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Новые медиа распространяли разные версии о том, что происходит с потерпевшей на сегодняшний день. Более того, предположения сулили весьма печальные расклады для жертвы изверга.

Корреспондент «Восток-Медиа» обратился в Минздрав Приморья, чтобы получить актуальную и, самое главное, достоверную информацию о самочувствии женщины. По данным ведомства, 31 января в 10:00 состояние пострадавшей — среднее ближе к удовлетворительному. Сейчас она проходит консервативное лечение.

Также специалист отметил, что при поступлении женщину осмотрели все профильные специалисты. Врачи контролируют ее состояние.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жуткое нападение попало на камеру в Приморском крае.

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