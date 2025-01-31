Долой фейки: актуальная информация о состоянии жертвы насильника в Приморье

Появились новые данные о состоянии изнасилованной женщины в Приморском крае

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Избиение и изнасилование женщины во Владивостоке активно обсуждают в Приморье на протяжении двух дней. Однако в новых медиа, к сожалению, распространяются фейки, которые вызывают волнение среди населения. Что известно о пострадавшей на сегодняшний день? — подробности в материале.