Долой фейки: актуальная информация о состоянии жертвы насильника в Приморье

Posted 31 января, 04:06
Published 31 января, 04:06
Modified 31 января, 04:08
Updated 31 января, 04:08
Общественность всколыхнула шокирующая новость о том, как мужчина зверски избил жительницу краевой столицы и потом надругался над ней. Силовики оперативно нашли подозреваемого. Однако состояние пострадавшей было под завесой тайны.
Новые медиа распространяли разные версии о том, что происходит с потерпевшей на сегодняшний день. Более того, предположения сулили весьма печальные расклады для жертвы изверга.
Корреспондент «Восток-Медиа» обратился в Минздрав Приморья, чтобы получить актуальную и, самое главное, достоверную информацию о самочувствии женщины. По данным ведомства, 31 января в 10:00 состояние пострадавшей — среднее ближе к удовлетворительному. Сейчас она проходит консервативное лечение.
Также специалист отметил, что при поступлении женщину осмотрели все профильные специалисты. Врачи контролируют ее состояние.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жуткое нападение попало на камеру в Приморском крае.