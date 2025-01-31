«Домклик» установил регионы, где «Семейная ипотека» расширяется на вторичку

Posted 31 января, 07:20
Published 31 января, 07:20
Modified 31 января, 07:20
Updated 31 января, 07:20
Исследование было представлено аналитическим центром «Домклик» Сбербанка, в нем среди таких регионов назвали три республики — Ингушетию, Калмыкию и Мордовию и три области — Новгородскую, Костромскую и Тамбовскую.
Потенциальные регионы-лидеры по востребованности семейной ипотеки на вторичное жилье
|
№
|
Регион
|
Объём строительстванового жилья,
тыс. кв. м, 2024
|
Доля региона
в выдачах по«Семейной ипотеке» в 2024 г., %
|
1
|
Республика Ингушетия
|
6,2
|
0,02
|
2
|
Республика Калмыкия
|
25,5
|
0,2
|
3
|
Новгородская область
|
55,5
|
0,2
|
4
|
Костромская область
|
87,3
|
0,3
|
5
|
Республика Мордовия
|
96,6
|
0,4
|
6
|
Республика Карачаево-Черкесия
|
97,2
|
0,2
|
7
|
Тамбовская область
|
103,0
|
0,4
|
8
|
Псковская область
|
122,6
|
0,3
|
9
|
Ивановская область
|
132,8
|
0,3
Ранее президент России Владимир Путин дал распоряжение о подготовке предложения по расширению «Семейной ипотеки» на рынке вторичного жилья в населенных пунктах, где почти нет строительства нового жилья. Согласно данным директора «Домклик» Сбербанка Алексея Лейпи, распространение «Семейной ипотеки» на рынок вторичного жилья окажет содействие решению жилищного вопроса семей с детьми, которые проживают в регионах, где «новое строительство пока не покрывает спрос». По словам Лейпи, в этих субъектах Федерации темпы строительства новой недвижимости существенно отстают от средней статистики по стране — приблизительно в пять-шесть раз, прокомментировал он актуальность внесения вторичного жилья в льготную программу для отдельных территорий, пишет inkazan.ru.
Говоря о таких регионах, аналитики «Домклик» упомянули субъекты РФ с минимальной долей выдач «Семейной ипотеки» и с минимальными объемами жилищного строительства в 2024 году. При этом регионы, где действуют программы «Дальневосточная ипотека» или «Арктическая ипотека», в расчёт не брались.
В частности, в Ингушетии при минимальной по стране доле выдачи «Семейной ипотеки» — всего 0,02% — можно говорить о минимальном объеме жилищного строительства — около шести тысяч квадратных метров за 2024 год. Объективно в республике отсутствуют территории для нового строительства: Ингушетия столкнулась с проблемами по причине малоземелья при огромной плотности населения.
В Калмыкии и в Новгородской области объемы строительства тоже невелики, однако спрос на готовое жилье на высоком уровне, и его вполне можно поддержать льготной программой. Невысокая доля выдачи «Семейной ипотеки» зарегистрирована в Карачаево-Черкесской Республике, в Костромской области и в Мордовии, на территории которых приобретение жилья на вторичном рынке по льготной программе также способствует улучшению ситуации. Ряд других регионов, претендендующих на включение готового жилья в «Семейную ипотеку», — Тамбовская, Ивановская и Псковская области.
Отдельно в числе субъектов РФ со скромной долей выдач семейной ипотеки эксперты «Домклик» называют Забайкальский край, Адыгею и Смоленскую область, где, впрочем, строительство нового жилья идет существенно в больших объемах, чем на вышеперечисленных территориях.