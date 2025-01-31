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Posted 31 января, 07:20

Published 31 января, 07:20

Modified 31 января, 07:20

Updated 31 января, 07:20

«Домклик» установил регионы, где «Семейная ипотека» расширяется на вторичку

«Домклик» установил регионы, где «Семейная ипотека» расширяется на вторичку

31 января 2025, 07:20
Фото: 1MI.
Названы российские регионы, где в наибольшей степени может быть востребованной льготная программа «Семейная ипотека» на вторичное жилье.

Исследование было представлено аналитическим центром «Домклик» Сбербанка, в нем среди таких регионов назвали три республики — Ингушетию, Калмыкию и Мордовию и три области — Новгородскую, Костромскую и Тамбовскую.

Потенциальные регионы-лидеры по востребованности семейной ипотеки на вторичное жилье

Регион

Объём строительстванового жилья,

тыс. кв. м, 2024

Доля региона

 

в выдачах по«Семейной ипотеке» в 2024 г., %

1

Республика Ингушетия

6,2

0,02

2

Республика Калмыкия

25,5

0,2

3

Новгородская область

55,5

0,2

4

Костромская область

87,3

0,3

5

Республика Мордовия

96,6

0,4

6

Республика Карачаево-Черкесия

97,2

0,2

7

Тамбовская область

103,0

0,4

8

Псковская область

122,6

0,3

9

Ивановская область

132,8

0,3

Ранее президент России Владимир Путин дал распоряжение о подготовке предложения по расширению «Семейной ипотеки» на рынке вторичного жилья в населенных пунктах, где почти нет строительства нового жилья. Согласно данным директора «Домклик» Сбербанка Алексея Лейпи, распространение «Семейной ипотеки» на рынок вторичного жилья окажет содействие решению жилищного вопроса семей с детьми, которые проживают в регионах, где «новое строительство пока не покрывает спрос». По словам Лейпи, в этих субъектах Федерации темпы строительства новой недвижимости существенно отстают от средней статистики по стране — приблизительно в пять-шесть раз, прокомментировал он актуальность внесения вторичного жилья в льготную программу для отдельных территорий, пишет inkazan.ru.

Говоря о таких регионах, аналитики «Домклик» упомянули субъекты РФ с минимальной долей выдач «Семейной ипотеки» и с минимальными объемами жилищного строительства в 2024 году. При этом регионы, где действуют программы «Дальневосточная ипотека» или «Арктическая ипотека», в расчёт не брались.

В частности, в Ингушетии при минимальной по стране доле выдачи «Семейной ипотеки» — всего 0,02% — можно говорить о минимальном объеме жилищного строительства — около шести тысяч квадратных метров за 2024 год. Объективно в республике отсутствуют территории для нового строительства: Ингушетия столкнулась с проблемами по причине малоземелья при огромной плотности населения.

В Калмыкии и в Новгородской области объемы строительства тоже невелики, однако спрос на готовое жилье на высоком уровне, и его вполне можно поддержать льготной программой. Невысокая доля выдачи «Семейной ипотеки» зарегистрирована в Карачаево-Черкесской Республике, в Костромской области и в Мордовии, на территории которых приобретение жилья на вторичном рынке по льготной программе также способствует улучшению ситуации. Ряд других регионов, претендендующих на включение готового жилья в «Семейную ипотеку», — Тамбовская, Ивановская и Псковская области.

Отдельно в числе субъектов РФ со скромной долей выдач семейной ипотеки эксперты «Домклик» называют Забайкальский край, Адыгею и Смоленскую область, где, впрочем, строительство нового жилья идет существенно в больших объемах, чем на вышеперечисленных территориях.

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