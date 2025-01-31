«Домклик» установил регионы, где «Семейная ипотека» расширяется на вторичку

Ранее президент России Владимир Путин дал распоряжение о подготовке предложения по расширению «Семейной ипотеки» на рынке вторичного жилья в населенных пунктах, где почти нет строительства нового жилья. Согласно данным директора «Домклик» Сбербанка Алексея Лейпи, распространение «Семейной ипотеки» на рынок вторичного жилья окажет содействие решению жилищного вопроса семей с детьми, которые проживают в регионах, где «новое строительство пока не покрывает спрос». По словам Лейпи, в этих субъектах Федерации темпы строительства новой недвижимости существенно отстают от средней статистики по стране — приблизительно в пять-шесть раз, прокомментировал он актуальность внесения вторичного жилья в льготную программу для отдельных территорий, пишет inkazan.ru.