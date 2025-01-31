Дума Владивостока приняла ряд важных решений

30 января во Владивостоке прошло первое в этом году заседание городской Думы, в ходе которого депутаты приняли решения, которые положительно скажутся на жизни города. Большая часть вопросов касалась благоустройства. Одним из важных направлений — стало принятие изменений в правовой акт, являющийся основой в работе муниципальных служб дальневосточной столицы. Так, народные избранники своим решением расширили полномочия управления дорог администрации города. Теперь дорожная служба сможет заняться решением проблемы вывоза твердых бытовых отходов в Советском районе. Кроме того, городская служба наделена функциями временного хранения и утилизации брошенных, разукомплектованных транспортных средств. Председатель Думы Владивостока Андрей Брик назвал эти изменения крайне важными, отметив, что это решение не только поможет навести порядок на улицах Владивостока, но и принесет дорожному управлению дополнительные финансовые средства.