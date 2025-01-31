Дума Владивостока приняла ряд важных решений

Posted 31 января, 02:34
Published 31 января, 02:34
Modified 31 января, 02:36
Updated 31 января, 02:36
30 января во Владивостоке прошло первое в этом году заседание городской Думы, в ходе которого депутаты приняли решения, которые положительно скажутся на жизни города. Большая часть вопросов касалась благоустройства. Одним из важных направлений — стало принятие изменений в правовой акт, являющийся основой в работе муниципальных служб дальневосточной столицы. Так, народные избранники своим решением расширили полномочия управления дорог администрации города. Теперь дорожная служба сможет заняться решением проблемы вывоза твердых бытовых отходов в Советском районе. Кроме того, городская служба наделена функциями временного хранения и утилизации брошенных, разукомплектованных транспортных средств. Председатель Думы Владивостока Андрей Брик назвал эти изменения крайне важными, отметив, что это решение не только поможет навести порядок на улицах Владивостока, но и принесет дорожному управлению дополнительные финансовые средства.
«Немаловажный вопрос для города в повестке заседания был связан с уборкой крупного бытового мусора. Мы дополнили полномочия управления дорог этими функциями, и это не просто дополнение к основной деятельности, которую выполняет управление. Эта работа будет связана с коммерческим использованием специализированного транспорта, ресурсов города и будет оплачена единым экологическим оператором по тем тарифам, по которым сегодня работают все подрядчики с ним по договорам», — подчеркнул Андрей Брик.
Создано очередное административно — территориальное управление в Трудовом. По мнению председателя Думы Владивостока, это поможет оперативно решать вопросы населения, в том числе в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Данная работа во Владивостокском городском округе проводится по поручению губернатора Приморского края Олега Кожемяко.
«Было создано новое административное территориальное управление. Это связано с тем, что необходимо решать проблемные вопросы жителей быстро, оперативно на той или иной территории. Работа такого первого управления, созданного ранее на островных территориях, показала успешные результаты», — прокомментировал Андрей Брик.
Создание АТУ поселка Трудовое планируется из числа сотрудников АТУ Советского района — 6 штатных единиц- и 3 дополнительных, что согласно финансово-экономическому обоснованию потребует выделения дополнительных средств из бюджета Владивостокского городского округа на 2025 год в объеме 592 090 рублей.
Внесены изменения в Программу приватизации, которыми перечень приватизируемого имущества дополнен имущественным комплексом МУП «Владивостокское предприятие электрических сетей» на ул. Гамарника, 3; нежилым зданием площадью 390,5 кв. м с земельным участком площадью 2270,0 кв. м на ул. Воропаева, 33б; нежилыми помещениями в домах по адресам: ул. Грязелечебница, 12, ул. Экипажная, 15, п. Мелководный, 30, ул. Лиманная, 106, ул. Буссе, 12, а также пятью нежилыми помещениями в историческом здании на ул. Пограничная, 12а,
«Традиционно на каждом заседании Думы мы рассматриваем вопросы, связанные с приватизацией муниципального имущества, с внесением в перечень дополнительных помещений, зданий, земельных участков. Это входит в постоянную работу депутатов и важно выстроить правильные процессы и условия приватизации», — отметил председатель Думы.
Кроме того, предусмотрено исключение такого способа приватизации, как продажа муниципального имущества без объявления цены, и вместо этого установлена продажа муниципального имущества по минимально допустимой цене.
На каждом заседании Думы вопросы установления границ новых ТОСов стали уже традиционными. Очередное заседание не стало исключением — Думой принято решение по установлению границ шести новых территориальных общественных самоуправлений. Народные избранники отмечают, что это приносит хорошие результаты, Владивосток преображается, в том числе благодаря народным инициативам. Активные горожане, объединяясь в ТОСы, реализуют свои проекты благоустройства при помощи грантового конкурса. Председатель комитета по местному самоуправлению, законности и развитию институтов гражданского общества Вячеслав Глушко отмечает, что на всех этапах деятельности ТОСов горожане активно взаимодействуют с депутатами Думы Владивостока.
«Система ТОСов растет. Все больше граждан самоорганизуются и реализуют свои проекты. Сегодня мы утвердили границы шести ТОСов, в одном из них произошло объединение — руководитель ТОСа ушел на СВО, после чего данный ТОС объединился с соседним. Это очень хорошая миссия, депутаты всегда оказывают ТОСам города свою поддержку», — рассказал депутат.
По его словам, развитие ТОСов позволяет улучшать город, создавать комфортные условия во дворах и микрорайонах для жизни горожан.
«Владивостокцы видят результаты этой работы, поэтому их активность только растет. Помогают депутаты, сегодня, например, был поднят вопрос о том, что 15 городских ТОСов вовремя не прошли процесс регистрации, им в этом помогут депутаты. Если они успеют в ближайшее время решить вопросы регистрации, то будут существовать как ТОСы и смогут выйти на грантовый конкурс со своими проектами благоустройства», — отметил Вячеслав Глушко.
Он добавил также, что в скором времени для ТОСов планируется ввести новое требование — наличие зарегистрированного юридического лица, чтобы они смогли получать финансирование.
«Утверждение границ при создании новых ТОСов — это для депутатов обычный рабочий процесс. Мы видим, насколько эффективно работает этот институт, и количество ТОСов будет только увеличиваться. Когда наш, VI созыв Думы, начал работать, в городе было порядка 30 ТОСов, сейчас уже около 120, и это действительно хороший результат», — сказал Вячеслав Глушко.