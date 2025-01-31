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Posted 31 января, 02:03

Published 31 января, 02:03

Modified 31 января, 02:05

Updated 31 января, 02:05

Поразительное оптическое явление распространилось по небу в Приморском крае

Два дня подряд: редкое явление наблюдали жители Приморья — фото

31 января 2025, 02:03
Фото: 1MI.

Поразительное оптическое явление распространилось по небу в Приморском крае

Сюжет
Погода
Самое что ни на есть волшебное небо лицезрели приморцы в Красноармейском районе. Вот это удача, — поразительное зрелище красовалось в небе не единожды.

В селе Рощино в Красноармейском районе приморцы наблюдали чарующее явление — световые столбы. Вторую ночь подряд сельчанам удается запечатлеть редкое творение природы. Судя по всему, низкие температуры и удачное уличное освещение сделали свое дело — жители населенного пункта в восторге.

Фото: pogoda_25_region

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что какая погода ожидается в первой декаде февраля в Приморском крае. Судя по прогнозам, низкие температуры еще не раз спровоцируют удивительные оптические явления в регионе.

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