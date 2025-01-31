Два дня подряд: редкое явление наблюдали жители Приморья — фото

Posted 31 января, 02:03
Published 31 января, 02:03
Modified 31 января, 02:05
Updated 31 января, 02:05
В селе Рощино в Красноармейском районе приморцы наблюдали чарующее явление — световые столбы. Вторую ночь подряд сельчанам удается запечатлеть редкое творение природы. Судя по всему, низкие температуры и удачное уличное освещение сделали свое дело — жители населенного пункта в восторге.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что какая погода ожидается в первой декаде февраля в Приморском крае. Судя по прогнозам, низкие температуры еще не раз спровоцируют удивительные оптические явления в регионе.