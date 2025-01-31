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Posted 30 января, 23:57

Published 30 января, 23:57

Modified 30 января, 23:59

Updated 30 января, 23:59

Эпично повязали: подозреваемых в избиении парня разыскали в Приморье — видео

Эпично повязали: подозреваемых в избиении парня разыскали в Приморье — видео

30 января 2025, 23:57
Фото: 1MI.
Сюжет
Уголовное дело
Молодой человек пострадал от рук сразу нескольких человек в Приморском крае. Предполагаемых обидчиков оперативно нашли и эффектно задержали.

По данным пресс-службы регионального СКР, задержаны четверо мужчин, которые избили парня в Приморье. По данному инциденту возбуждено уголовное дело: хулиганство.

Стоит отметить, что нарушителей порядка повязали весьма эпично. Совсем скоро фигурантов могут заключить под стражу.

Видео: sledcom25.
«Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю и УМВД России по Приморскому краю», — отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что предрешена судьба мужчин, которые подозреваются в избиении молодого человека во Владивостоке.

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