Эпично повязали: подозреваемых в избиении парня разыскали в Приморье — видео

Posted 30 января, 23:57
Published 30 января, 23:57
Modified 30 января, 23:59
Updated 30 января, 23:59
По данным пресс-службы регионального СКР, задержаны четверо мужчин, которые избили парня в Приморье. По данному инциденту возбуждено уголовное дело: хулиганство.
Стоит отметить, что нарушителей порядка повязали весьма эпично. Совсем скоро фигурантов могут заключить под стражу.
«Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю и УМВД России по Приморскому краю», — отметили в пресс-службе ведомства.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что предрешена судьба мужчин, которые подозреваются в избиении молодого человека во Владивостоке.