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Posted 30 января, 23:23

Published 30 января, 23:23

Modified 30 января, 23:25

Updated 30 января, 23:25

Суровые холода нанесут массивный удар по Приморскому краю

Готовимся к зимнему «шоку»: арктические морозы обрушатся на Приморье — прогноз погоды

30 января 2025, 23:23
Фото: vostokmedia.com.

Суровые холода нанесут массивный удар по Приморскому краю

Сюжет
Погода
«Лютые» морозы и жуткий ветер — последний зимний месяц громко заявит о себе в Приморском крае.

По данным главного синоптика Приморья Бориса Кубая, первая декада февраля окажется не только холодной, но и ветреной. Особенно неприятная синоптическая обстановка сложится в краевой столице.

Уже 3 февраля холодная воздушная масса с арктического севера спровоцирует похолодание. А 4 февраля Владивосток ощутит суровые морозы, — стрелки термометров упадут до -24 градусов. Противный ветер усугубит ситуацию.

Если для северных районов тридцатиградусные морозы — это обыденность, то для дальневосточной столицы, где температуры не падали ниже -15 градусов, это настоящее событие текущего сезона.

По расчетам синоптиков, потепление начнется только в конце первой декады.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в некоторых муниципалитетах ДФО сугробы почти сравнялись с окнами.

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