Готовимся к зимнему «шоку»: арктические морозы обрушатся на Приморье — прогноз погоды

Posted 30 января, 23:23
Published 30 января, 23:23
Modified 30 января, 23:25
Updated 30 января, 23:25
По данным главного синоптика Приморья Бориса Кубая, первая декада февраля окажется не только холодной, но и ветреной. Особенно неприятная синоптическая обстановка сложится в краевой столице.
Уже 3 февраля холодная воздушная масса с арктического севера спровоцирует похолодание. А 4 февраля Владивосток ощутит суровые морозы, — стрелки термометров упадут до -24 градусов. Противный ветер усугубит ситуацию.
Если для северных районов тридцатиградусные морозы — это обыденность, то для дальневосточной столицы, где температуры не падали ниже -15 градусов, это настоящее событие текущего сезона.
По расчетам синоптиков, потепление начнется только в конце первой декады.
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