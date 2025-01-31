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Posted 30 января, 23:39

Published 30 января, 23:39

Modified 30 января, 23:41

Updated 30 января, 23:41

Появились новые подробности потасовки на Луговой во Владивостоке

Громкая история массовой драки на площади получила продолжение в Приморье

30 января 2025, 23:39
Фото: 1MI.

Появились новые подробности потасовки на Луговой во Владивостоке

Сюжет
Хулиганство
Приморский край всколыхнула весть о конфликте, в результате которого группа парней избила одного оппонента. Нарушителей порядка оперативно задержали и даже предрешили их ближайшую судьбу.

На площади Луговая произошла потасовка, — молодые люди избили парня. Резонансный инцидент взял под личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В прокуратуре поделились новыми подробностями громкого дела.

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По данным пресс-службы надзорного ведомства, двух мужчин, 1996 и 1988 годов рождения, заключили под стражу на два месяца. Их подозревают в хулиганстве.

Приморцы отреагировали на новые детали в разбирательствах.

«Быстренько решили судьбу драчунов»;
«Надеюсь, приговор окончательный вынесут также быстро»;
«Поделом. Толпой на одного — неправильно».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как две автоледи не поделили парковочное место в дальневосточной столице. Одна из дам атаковала оппонентку перцовым баллончиком.

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#Новости#Общество#Владивосток#Хулиганство#Драка#Александр Бастрыкин#Приморский край#Парковка#Приморье#Происшествия
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