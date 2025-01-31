Громкая история массовой драки на площади получила продолжение в Приморье

Posted 30 января, 23:39
Published 30 января, 23:39
Modified 30 января, 23:41
Updated 30 января, 23:41
На площади Луговая произошла потасовка, — молодые люди избили парня. Резонансный инцидент взял под личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В прокуратуре поделились новыми подробностями громкого дела.
По данным пресс-службы надзорного ведомства, двух мужчин, 1996 и 1988 годов рождения, заключили под стражу на два месяца. Их подозревают в хулиганстве.
Приморцы отреагировали на новые детали в разбирательствах.
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Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как две автоледи не поделили парковочное место в дальневосточной столице. Одна из дам атаковала оппонентку перцовым баллончиком.