Индексации, доплаты и мигранты: какие законы вступят в силу с февраля 2025 в Приморье

Posted 31 января, 02:24
Published 31 января, 02:24
Modified 31 января, 02:24
Updated 31 января, 02:24
С 1 февраля 2025 года в России ожидается вступление в силу целого ряда новых законов, которые затронут различные аспекты социальной и экономической жизни. Повышение социальных пособий и материнского капитала, изменения в распределении акцизов на топливо и новые правила использования конфискованного имущества — все эти изменения призваны улучшить социальное обеспечение и экономическое состояние регионов. В этом материале мы подробно рассмотрим, какие законы начнут действовать и как они повлияют на жизнь граждан.
Одним из самых значительных изменений станет индексация более 40 видов социальных пособий и выплат. С 1 февраля 2025 года они увеличатся на 9,5%, что соответствует уровню фактической инфляции. Среди проиндексированных выплат — единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, выплаты ветеранам и другое. Дополнительно, индексация теперь затронет выплаты на детей с инвалидностью и инвалидов с детства I группы, которые с февраля составят 10 950 рублей. Материнский капитал также увеличится почти на 10%. На первого ребенка его размер составит 690 266 рублей, а на второго — 912 200 рублей, если сертификат на первого не был получен.
С существенными изменениями столкнется миграционная политика России. Начиная с 5 февраля 2025 года, полномочия по выдворению мигрантов будут переданы полиции. Ранее такие решения принимались исключительно судом. Это усиление контроля связано с необходимостью регулировать потоки мигрантов и усилить меры безопасности в стране.
Кроме того, новый закон вводит штрафные санкции за предоставление запрещенных услуг мигрантам, входящим в реестр контролируемых лиц. Физическим лицам, оказывающим данные услуги, грозит штраф до 5 тысяч рублей. Должностные лица могут быть оштрафованы на сумму до 50 тысяч рублей, а юридические лица — до 500 тысяч рублей. Однако, какие именно услуги попадут под запрет, пока неизвестно — Министерство внутренних дел России обязано разработать соответствующий механизм к указанной дате.
Для мигрантов, находящихся на территории России без законных оснований, будет действовать так называемый режим высылки. Им будет запрещено заключать браки, регистрировать бизнес, приобретать недвижимость и автомобили, получать водительские права, а также использовать банковские счета для финансовых операций. Более того, такие мигранты не смогут покидать пределы региона или муниципалитета, в котором они проживают.
Для членов лётных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности вводятся дополнительные надбавки к пенсиям. Эти пересмотры будут происходить четыре раза в год, а суммы выплат будут рассчитываться индивидуально, учитывая среднемесячный заработок и трудовой стаж.
С февраля 2025 года акцизы на топливо будут распределяться между федеральным и региональными бюджетами по новому принципу: 31,5% поступит в федеральный бюджет, а 68,5% — в региональные. Эти средства предназначаются на улучшение транспортной инфраструктуры и развитие дорожного строительства.
С 5 февраля региональные власти смогут распоряжаться конфискованным имуществом, использованным при правонарушениях. Компьютеры, телефоны, бытовая техника и даже продовольственные товары смогут использоваться для нужд регионов — например, для оказания гуманитарной помощи.
Ранее существовала схема вывода денег через фигаритивные медиативные соглашения, заверяемых нотариусами. С февраля она станет недоступной: нотариусы будут обязаны проверять подлинность предоставляемых документов через межведомственные системы, что значительно затруднит обналичивание денежных средств.
С 5 февраля также начнет функционировать институт наставничества для работы с подростками, склонными к правонарушениям. Этот проект призван создать условия для воспитания и поддержки несовершеннолетних, находящихся в сложной жизненной ситуации. Наставниками могут стать представители благотворительных и добровольческих организаций, внесенные в специальный реестр, который будет формироваться Министерством просвещения России.
Перед началом работы наставники обязаны пройти специальную подготовку. Назначение проводится комиссией по делам несовершеннолетних, но только при условии согласия самого подростка и его родителей или опекуна.