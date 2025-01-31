Индексации, доплаты и мигранты: какие законы вступят в силу с февраля 2025 в Приморье

Одним из самых значительных изменений станет индексация более 40 видов социальных пособий и выплат. С 1 февраля 2025 года они увеличатся на 9,5%, что соответствует уровню фактической инфляции. Среди проиндексированных выплат — единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, выплаты ветеранам и другое. Дополнительно, индексация теперь затронет выплаты на детей с инвалидностью и инвалидов с детства I группы, которые с февраля составят 10 950 рублей. Материнский капитал также увеличится почти на 10%. На первого ребенка его размер составит 690 266 рублей, а на второго — 912 200 рублей, если сертификат на первого не был получен.