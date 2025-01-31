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Posted 31 января, 06:58

Published 31 января, 06:58

Modified 31 января, 07:00

Updated 31 января, 07:00

Как сохранить пенсию при переезде в другую страну

Как сохранить пенсию при переезде в другую страну

31 января 2025, 06:58
Фото: 1MI. Как сохранить пенсию при переезде в другую страну
Сюжет
Пенсионеры
Российские пенсионеры не теряют право на получение пенсии при переезде в другую страну. Но есть нюансы получения пенсии за рубежом, которые необходимо знать для сохранения выплаты.

Будут ли платить пенсию при переезде за границу

Это зависит от вида пенсии и гражданства человека.

Каждому россиянину положена страховая пенсия в том случае, если он достиг определенного возраста, заработал достаточный трудовой стаж и накопил нужное количество пенсионных баллов. В этом случае деньги будут выплачиваться вне зависимости от нахождения человека — в России или какой-либо другой стране. Но только при условии, если пенсионер сохраняет гражданство РФ и не меняет его, переезжая в другую страну.

Все положенные государством доплаты при этом сохранятся — например, за особые заслуги шахтерам или летчикам, выплаты ветеранам ВОВ и др.

Однако, это правило не распространяется на социальную пенсию по старости. В РФ эта выплата положена тем, кто достиг преклонного возраста, но не имеет достаточного трудового стажа и накопленных пенсионных баллов для назначения страховой пенсии. При таком варианте при переезде в другую страну выплаты прекратятся. Но если человек вернется в РФ, деньги снова начнут платить.

Страховая пенсия будет выплачиваться вне зависимости от нахождения человека — в России или какой-либо другой стране, но при условии сохранения гражданства РФ
Страховая пенсия будет выплачиваться вне зависимости от нахождения человека — в России или какой-либо другой стране, но при условии сохранения гражданства РФ. Фото: 1MI

Что нужно делать, чтоб пенсию выплачивали за границей

Если пенсионер уезжает в другое государство не временно, а на постоянное место жительства, нужно уведомить об этом СФР. Уведомление подается не позже, чем за месяц до предполагаемого отъезда. Соответствующее заявление можно подать, явившись лично в ближайшее отделение Соцфонда РФ или МФЦ, либо через портал «Госуслуги».

При подаче заявления нужно обязательно указать, каким способом пенсионер желает получать деньги после отъезда. Здесь есть два варианта — открытие рублевого счета или получение выплаты родственником пенсионера по доверенности.

В настоящее время, пока действуют антироссийские санкции, для получения пенсии за рубежом обязательно нужно открыть рублевый счет в российском или иностранном банке. С платежным картами вне пределов РФ могут быть проблемы, поэтому российские власти установили такой временный порядок. Если рублевого счета у пенсионера не будет, СФР может приостановить выплату денег.

Также пенсионер может выбрать своего представителя в РФ, чтобы получать деньги по доверенности. Но в этом случае есть неудобство — раз в год пенсионер будет обязан лично получить выплату либо отметиться в Соцфонде.

Если пенсионер уезжает в другое государство не временно, а на постоянное место жительства, нужно уведомить об этом СФР.
Если пенсионер уезжает в другое государство не временно, а на постоянное место жительства, нужно уведомить об этом СФР.. Фото: 1MI

Есть еще одно обязательное условие для получения пенсии в другой стране — пенсионер должен раз в год подтверждать факт нахождения в живых. Иначе СФР прекратит выплаты через год после переезда человека в другую страну.

Тут есть несколько вариантов подтверждения:

  1. Лично явиться в Соцфонд, приехав для этого в Россию.
  2. Нотариально оформить документ, а затем отправить его почтой в СФР.
  3. Явиться в российское диппредставительство для составления акта личной явки;
  4. Подтвердить право получения выплаты через «Госуслуги».

Первые три варианта не совсем удобны для пенсионеров. Приезжать лично каждый год в РФ для явки в Соцфонд дорого и не удобно, российские диппредставительства есть далеко не в каждом городе, а нотариальные услуги стоят недешево.

Поэтому лучше воспользоваться «Госуслугами». Правда для этого необходима зарегистрированная подтвержденная биометрия. Сейчас ее можно оформить в РФ, обратившись в один из отечественных банков.

Обязательное условие для получения пенсии в другой стране — подтверждение факта нахождения в живых, это удобнее будет сделать через «Госуслуги»
Обязательное условие для получения пенсии в другой стране — подтверждение факта нахождения в живых, это удобнее будет сделать через «Госуслуги». Фото: 1MI

Биометрия действует на протяжении пяти лет. Сейчас пока ее можно оформить только в РФ, но в дальнейшем МИД планирует открыть пункты регистрации биометрии и в других странах при российских диппредставительствах.

При наличии биометрии пенсионер сможет подтвердить свое право на получение выплаты без особых усилий, не покидая пределов дома. Достаточно заполнить соответствующее заявление на портале «Госуслуги» в разделе «Продление выплаты пенсии проживающим за пределами РФ».

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