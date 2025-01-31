Как сохранить пенсию при переезде в другую страну

Однако, это правило не распространяется на социальную пенсию по старости. В РФ эта выплата положена тем, кто достиг преклонного возраста, но не имеет достаточного трудового стажа и накопленных пенсионных баллов для назначения страховой пенсии. При таком варианте при переезде в другую страну выплаты прекратятся. Но если человек вернется в РФ, деньги снова начнут платить.