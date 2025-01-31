Как сохранить пенсию при переезде в другую страну

Posted 31 января, 06:58
Published 31 января, 06:58
Modified 31 января, 07:00
Updated 31 января, 07:00
Это зависит от вида пенсии и гражданства человека.
Каждому россиянину положена страховая пенсия в том случае, если он достиг определенного возраста, заработал достаточный трудовой стаж и накопил нужное количество пенсионных баллов. В этом случае деньги будут выплачиваться вне зависимости от нахождения человека — в России или какой-либо другой стране. Но только при условии, если пенсионер сохраняет гражданство РФ и не меняет его, переезжая в другую страну.
Все положенные государством доплаты при этом сохранятся — например, за особые заслуги шахтерам или летчикам, выплаты ветеранам ВОВ и др.
Однако, это правило не распространяется на социальную пенсию по старости. В РФ эта выплата положена тем, кто достиг преклонного возраста, но не имеет достаточного трудового стажа и накопленных пенсионных баллов для назначения страховой пенсии. При таком варианте при переезде в другую страну выплаты прекратятся. Но если человек вернется в РФ, деньги снова начнут платить.
Если пенсионер уезжает в другое государство не временно, а на постоянное место жительства, нужно уведомить об этом СФР. Уведомление подается не позже, чем за месяц до предполагаемого отъезда. Соответствующее заявление можно подать, явившись лично в ближайшее отделение Соцфонда РФ или МФЦ, либо через портал «Госуслуги».
При подаче заявления нужно обязательно указать, каким способом пенсионер желает получать деньги после отъезда. Здесь есть два варианта — открытие рублевого счета или получение выплаты родственником пенсионера по доверенности.
В настоящее время, пока действуют антироссийские санкции, для получения пенсии за рубежом обязательно нужно открыть рублевый счет в российском или иностранном банке. С платежным картами вне пределов РФ могут быть проблемы, поэтому российские власти установили такой временный порядок. Если рублевого счета у пенсионера не будет, СФР может приостановить выплату денег.
Также пенсионер может выбрать своего представителя в РФ, чтобы получать деньги по доверенности. Но в этом случае есть неудобство — раз в год пенсионер будет обязан лично получить выплату либо отметиться в Соцфонде.
Есть еще одно обязательное условие для получения пенсии в другой стране — пенсионер должен раз в год подтверждать факт нахождения в живых. Иначе СФР прекратит выплаты через год после переезда человека в другую страну.
Тут есть несколько вариантов подтверждения:
Первые три варианта не совсем удобны для пенсионеров. Приезжать лично каждый год в РФ для явки в Соцфонд дорого и не удобно, российские диппредставительства есть далеко не в каждом городе, а нотариальные услуги стоят недешево.
Поэтому лучше воспользоваться «Госуслугами». Правда для этого необходима зарегистрированная подтвержденная биометрия. Сейчас ее можно оформить в РФ, обратившись в один из отечественных банков.
Биометрия действует на протяжении пяти лет. Сейчас пока ее можно оформить только в РФ, но в дальнейшем МИД планирует открыть пункты регистрации биометрии и в других странах при российских диппредставительствах.
При наличии биометрии пенсионер сможет подтвердить свое право на получение выплаты без особых усилий, не покидая пределов дома. Достаточно заполнить соответствующее заявление на портале «Госуслуги» в разделе «Продление выплаты пенсии проживающим за пределами РФ».