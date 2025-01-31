Картина дня в Приморье: топором по голове, пустой Амурский залив и два избиения

Posted 31 января, 11:01
Published 31 января, 11:01
Modified 31 января, 11:01
Updated 31 января, 11:01
Топором по голове
Музыка, алкоголь, соседи, конфликт, топор и госпитализация. Судя по всему, житель Партизанска, надолго запомнит свой день рождения.
Пустой Амурский залив
Аномальное потепление делает зимнюю рыбалку крайне опасным досугом в Приморском крае. Вероятно, именно поэтому смельчаков на неокрепшем льду все меньше и меньше.
Два избиения
Сотрудник развлекательного заведения подвергся нападению в Приморском крае. Возмутительное происшествие взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.
Также сегодня появилось видео, на котором неизвестные напали на женщину в лифте. Сообщают, что сначала один из мужчин нанес ей несколько ударов по лицу, а потом нападавшие ограбили жертву и скрылись.