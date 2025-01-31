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Posted 31 января, 11:01

Published 31 января, 11:01

Modified 31 января, 11:01

Updated 31 января, 11:01

Картина дня в Приморье: топором по голове, пустой Амурский залив и два избиения

Картина дня в Приморье: топором по голове, пустой Амурский залив и два избиения

31 января 2025, 11:01
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
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Топором по голове

Музыка, алкоголь, соседи, конфликт, топор и госпитализация. Судя по всему, житель Партизанска, надолго запомнит свой день рождения.

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Пустой Амурский залив

Аномальное потепление делает зимнюю рыбалку крайне опасным досугом в Приморском крае. Вероятно, именно поэтому смельчаков на неокрепшем льду все меньше и меньше.

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Два избиения

Сотрудник развлекательного заведения подвергся нападению в Приморском крае. Возмутительное происшествие взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.

Также сегодня появилось видео, на котором неизвестные напали на женщину в лифте. Сообщают, что сначала один из мужчин нанес ей несколько ударов по лицу, а потом нападавшие ограбили жертву и скрылись.

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