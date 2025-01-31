Местами снег, а холодно — везде: погода в Приморском крае стоит морозная

Posted 30 января, 23:16
Published 30 января, 23:16
Modified 30 января, 23:18
Updated 30 января, 23:18
По сообщениям Примгидромета, над краем все ещё царит антициклон, точнее — его гребень. Поэтому местами пройдёт пусть небольшой, но снег, особенно — в центральных районах. На дорогах гололедица, снежный накат. Ветер северо-западный, утром сильный. Температура воздуха днём — до-13°C.
Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, столбики термометров покажут днём -7…-9°C.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как пошалил циклон в Приморье — и не только.