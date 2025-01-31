Местами снег, а холодно — везде: погода в Приморском крае стоит морозная

По сообщениям Примгидромета, над краем все ещё царит антициклон, точнее — его гребень. Поэтому местами пройдёт пусть небольшой, но снег, особенно — в центральных районах. На дорогах гололедица, снежный накат. Ветер северо-западный, утром сильный. Температура воздуха днём — до-13°C.