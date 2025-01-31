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Posted 30 января, 23:16

Published 30 января, 23:16

Modified 30 января, 23:18

Updated 30 января, 23:18

В Приморском крае установилась морозная ветреная погода

Местами снег, а холодно — везде: погода в Приморском крае стоит морозная

30 января 2025, 23:16
Фото: vostokmedia.com.

В Приморском крае установилась морозная ветреная погода

Сюжет
Погода
Конец рабочей недели оттепели в Приморский край не принесёт. День будет морозным и ветреным.

По сообщениям Примгидромета, над краем все ещё царит антициклон, точнее — его гребень. Поэтому местами пройдёт пусть небольшой, но снег, особенно — в центральных районах. На дорогах гололедица, снежный накат. Ветер северо-западный, утром сильный. Температура воздуха днём — до-13°C.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, столбики термометров покажут днём -7…-9°C.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как пошалил циклон в Приморье — и не только.

Снега навалило по самые окна: что натворил циклон? — обсуждения жителей Приморья
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#Новости#Погода#Владивосток#Приморский край#Приморье
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