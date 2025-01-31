Не хочу, чтоб меня «присушивали»: почему жителям Приморья нельзя обращаться в магам

Как правило, эта часть жизни, когда жители Приморья пользуются услугами различных магов или пытаются по книжкам и информации в сети ворожить самостоятельно, скрыта от посторонних глаз. Но все тайное рано или поздно становится явным. С этим столкнулась жительница региона, узнавшая, что ее бывший супруг ее «заказал», причем не один раз. По обещаниям магов, девушка должна была вернуться к нему еще два года назад. Однако когда этого не произошло, мужчина снова попытался провести обряд возвращения любимой.