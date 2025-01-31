Не хочу, чтоб меня «присушивали»: почему жителям Приморья нельзя обращаться в магам

Posted 31 января, 04:53
Published 31 января, 04:53
Modified 31 января, 04:55
Updated 31 января, 04:55
Как правило, эта часть жизни, когда жители Приморья пользуются услугами различных магов или пытаются по книжкам и информации в сети ворожить самостоятельно, скрыта от посторонних глаз. Но все тайное рано или поздно становится явным. С этим столкнулась жительница региона, узнавшая, что ее бывший супруг ее «заказал», причем не один раз. По обещаниям магов, девушка должна была вернуться к нему еще два года назад. Однако когда этого не произошло, мужчина снова попытался провести обряд возвращения любимой.
«Я в шоке была, когда узнала от наших общих знакомых, что мой бывший муж пытается меня вернуть с помощью магии. Ходит к каким-то гадалкам, колдунам, откуда только находит их, и пытается меня „присушить“. А я не хочу, чтобы моей судьбой кто-то посторонний „распоряжался“. Как до него донести, что и не поможет это, и нельзя такими вещами заниматься», — рассказала в беседе с корреспондентом «Восток-Медиа» жительница Приморья Елена Степанова.
У православной церкви на это ответ категоричный — подобное «сотрудничество» с нечистой силой запрещено, человек, занимающийся этим либо обращающийся к магам, понесет наказание. Отец Дионисий Гордеев, клирик храма Казанской иконы Божией Матери во Владивостоке, старший преподаватель кафедры теологии ШИГН ДВГУ поясняет, что ни церковью, ни Священным Писанием не предусмотрены случаи, когда такие действия оправданы.
«Не сама только церковь, а вообще в библейской традиции это категорически запрещается, вот категорически. Занятие либо обращение к магам и колдунам крайне жестоко осуждается и за это по предписанию можно было побить камнями. Церковная традиция вслед за библейской говорит о том, что христианин не должен прибегать к магической помощи, будь то по здоровью, будь то успех в делах, либо там какие-то вопросы на личном фронте. Если ты, будучи христианином, пошел к нечистой силе для того, чтобы решать свои вопросы, то однозначно церковь будет это осуждать», — подчеркнул отец Дионисий.
Если рассматривать теорию магии древних людей, то там прежде всего нужно было заставить духов или какую-то энергию исполнить желаемое, то есть подчинить другого человека своей воле. По словам отца Дионисия, это совсем никак не согласуется с понятием любви и семейных взаимоотношений.
«Чем ты так уникален, что под тебя должен подстраиваться весь мир? Любовь, отношения супругов — это постоянная работа. Там по щелчку пальца не получится ничего добиться. Вообще жизнь семейного человека предполагает постоянное ухаживание друг за другом. Постоянное проявление знаков внимания, знаков любви. Почему бы не сходить вместе в кино, почему бы за ручку не прогуляться. Чувства они поддерживаются за счет взаимного внимания, если я оказываю знаки внимания своей второй половине, она ответит мне взаимностью — подкрасит глазки, оденет платьишко, и мне будет радостно на сердце. Нужно уметь радовать друг друга. И сам по себе процесс ухаживания, он тоже интересен, он же творческий, а в творчестве реализуется и какая-то находчивость, и элемент романтики, и оно окрыляет, что с одной стороны, что с другой стороны», — считает священнослужитель.
Дионисий Гордеев уверен, что магические действия просто обесценивают все то, что может родиться в результате внутрисемейных отношений. В христианской среде изначально супруги не должны допускать греховных действий. К супругам надлежит относиться уважительно, не обижать свою вторую половинку.
«Ни в коем случае не ходите ни к каким магам, гадалкам, экстрасенсам. Даже если был опыт, повторно не ходите. Не стоит обращаться к нечистой силе за какой-то помощью. Тут, в любом случае придется платить. Сначала наличными, потому что бесплатно тут никто ничего делать не будет. И с другой стороны, когда ты знаешь, что нельзя обращаться к колдунам, экстрасенсам, гадателям, нарушаешь закон Творца, то лишний грех тебе на душу зачем? Приведем такую аналогию. Многие знают — какой бы ты сайт не посещал на компьютере или телефоне, обязательно останется след, информация. То есть любое действие в виртуальном пространстве оставляет след, и в случае необходимости все это можно обнаружить, отследить, прочитать. Так и человек, который обращается к нечистой силе, оставляет отпечаток на себе. И последствия обязательно будут — у кого-то буквально сразу, у кого-то позже», — говорит отец Дионисий.
Категоричное «нет» говорит церковь и на устоявшееся мнение, что гадания разрешены на святки. Отец Дионисий подчеркивает — никто никаких таких дней не назначал.
«На святках запрещено гадать, именно потому что это процесс гадания. На святках принято прославлять Христа, ходить в гости, петь колядки, радоваться о рождении Сына Божия, но никогда церковь не поощряла поход в гости к нечистой силе, которая тебя ненавидит. Как там было у Александра Волкова в „Волшебнике Изумрудного города“ — а давайте раз в год будем ходить к людоеду. Ему счастье. А кому-то придется дорого заплатить», — говорит он.
Отец Дионисий напоминает, что маги, гадалки, астрологи — это все люди, которые стоят на «службе» нечистой силы, главного врага человека, и приводит аналогию со спецоперацией и вообще с любыми военными действиями — никогда враг не скажет вам правду, никогда политики Европы или США не станут делать добро русскому народу и русскому государству.
«Испокон веков так было, если ты воюешь, на войне нет периодов, когда враг может стать дружелюбным. Враг — это всегда враг», — подчеркнул Дионисий Гордеев.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что именно традиционные семейные ценности, как это было всегда, помогут стране выстоять в сложные времена.