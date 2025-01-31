«От туристов отбоя не будет»: популярен даже зимой чудесный пляж в Приморье — видео

Posted 31 января, 06:44
Published 31 января, 06:44
Modified 31 января, 06:46
Updated 31 января, 06:46
Жители дальневосточной столицы, судя по всему, уже не ощущают последствий жуткого циклона, обрушившегося на город в первой половине недели. Приморцы не только наслаждаются солнечной погодой, но и чудесно проводят время на море, которое не замерзло, несмотря на то, что совсем скоро наступит февраль.
Сочные кадры, сделанные на побережье, явно не оставят никого равнодушным. Не исключено, что кто-то даже воодушевится и отправится на берег при первой же возможности.
«Я на выходных рвану туда с семьей», — заявила девушка.
«Скоро от туристов отбоя не будет», — поддержала подписчица соцсетей.