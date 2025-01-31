«От туристов отбоя не будет»: популярен даже зимой чудесный пляж в Приморье — видео

Жители дальневосточной столицы, судя по всему, уже не ощущают последствий жуткого циклона, обрушившегося на город в первой половине недели. Приморцы не только наслаждаются солнечной погодой, но и чудесно проводят время на море, которое не замерзло, несмотря на то, что совсем скоро наступит февраль.