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Posted 31 января, 06:44

Published 31 января, 06:44

Modified 31 января, 06:46

Updated 31 января, 06:46

Невероятно красивый пляж вновь попал на камеру в Приморском крае

«От туристов отбоя не будет»: популярен даже зимой чудесный пляж в Приморье — видео

31 января 2025, 06:44
Фото: Погода 25 регион.

Невероятно красивый пляж вновь попал на камеру в Приморском крае

Сюжет
Погода
Из-за аномально теплых температур море в Приморском крае не замерзло по сей день. Жители Владивостока наслаждаются чудными видами и делятся ими в новых медиа.

Жители дальневосточной столицы, судя по всему, уже не ощущают последствий жуткого циклона, обрушившегося на город в первой половине недели. Приморцы не только наслаждаются солнечной погодой, но и чудесно проводят время на море, которое не замерзло, несмотря на то, что совсем скоро наступит февраль.

Сочные кадры, сделанные на побережье, явно не оставят никого равнодушным. Не исключено, что кто-то даже воодушевится и отправится на берег при первой же возможности.

«Я на выходных рвану туда с семьей», — заявила девушка.
«Скоро от туристов отбоя не будет», — поддержала подписчица соцсетей.
Видео: Погода 25 регион.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какая погода ждет жителей Приморского края в начале февраля.

Вьюга, «лютейшие морозы» и сильный ветер: чем удивит февральская погода в Приморье
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