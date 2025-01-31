Перемещение производства: почему еще одна автомобильная компания покидает Приморье

Posted 31 января, 06:06
Published 31 января, 06:06
Modified 31 января, 06:08
Updated 31 января, 06:08
20 декабря 2024 года в Минпромторге заявили о том, что производство пикапов компании «Соллерс» переносится из дальневосточной столицы в Ульяновск. А уже 30 января 2025 года на официальном сайте Правительства Ульяновской области сообщили о старте производства автомобилей данной модели.
С чем связан перенос производства — остается загадкой.
Стоит отметить, что отечественные внедорожники пользуются спросом среди россиян. Согласно статистике, в прошлом году производство выросло на 64%, — до 29 500 штук. Они успешно заменяют ушедшие с рынка модели или те, которые сейчас стоят баснословных денег, сообщает издание ТАСС.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что легендарный автопроизводитель сменил легендарный логотип. Данный факт удивил многих жителей Приморского края.