Перемещение производства: почему еще одна автомобильная компания покидает Приморье

20 декабря 2024 года в Минпромторге заявили о том, что производство пикапов компании «Соллерс» переносится из дальневосточной столицы в Ульяновск. А уже 30 января 2025 года на официальном сайте Правительства Ульяновской области сообщили о старте производства автомобилей данной модели.