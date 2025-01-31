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Posted 31 января, 06:06

Published 31 января, 06:06

Modified 31 января, 06:08

Updated 31 января, 06:08

Одна из крупнейших компаний переносит свое производство из Владивостока в ПФО

Перемещение производства: почему еще одна автомобильная компания покидает Приморье

31 января 2025, 06:06
Фото: vostokmedia.com.

Одна из крупнейших компаний переносит свое производство из Владивостока в ПФО

Сюжет
Автомобили
Одна из самых известных отечественных компаний частично покидает Приморский край. Внедорожники, пользующиеся спросом среди россиян, теперь будут производить в Приволжском федеральном округе.

20 декабря 2024 года в Минпромторге заявили о том, что производство пикапов компании «Соллерс» переносится из дальневосточной столицы в Ульяновск. А уже 30 января 2025 года на официальном сайте Правительства Ульяновской области сообщили о старте производства автомобилей данной модели.

С чем связан перенос производства — остается загадкой.

Стоит отметить, что отечественные внедорожники пользуются спросом среди россиян. Согласно статистике, в прошлом году производство выросло на 64%, — до 29 500 штук. Они успешно заменяют ушедшие с рынка модели или те, которые сейчас стоят баснословных денег, сообщает издание ТАСС.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что легендарный автопроизводитель сменил легендарный логотип. Данный факт удивил многих жителей Приморского края.

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#Новости#Общество#Владивосток#Автомобили#Приморский край
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