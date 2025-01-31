Пособия и материнский капитал повысят на 9,5% в Приморье

Posted 31 января, 08:45
Published 31 января, 08:45
Modified 31 января, 08:45
Updated 31 января, 08:45
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что с 1 февраля 2025 года более 40 видов пособий и выплат вырастут на 9,5%. Это касается единовременного пособия при рождении ребёнка, ежемесячного пособия по уходу за ребёнком и выплат для ветеранов.
Также расширился список пособий, которые будут индексироваться. Теперь ежегодно будут увеличиваться выплаты на детей с инвалидностью и инвалидов с детства I группы. С 1 февраля такие выплаты составят 10 950 рублей.
Материнский капитал также вырастет на 9,5%. Теперь сумма на первого ребёнка составит 690 266 рублей. Если семья не получала сертификат на первого ребёнка, то на второго она сможет получить 912 200 рублей. Если сертификат уже оформлен, при рождении второго ребёнка семья получит дополнительно почти 222 тысячи рублей.