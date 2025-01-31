Проезд по одной из улиц в центре Владивостока перекрыт на пять дней — фото

Posted 31 января, 00:23
Published 31 января, 00:23
Modified 31 января, 00:25
Updated 31 января, 00:25
Напомним, вчера во Владивостоке в историческом центре — в районе Краснознамённого переулка, 5 — произошёл порыв теплотрассы. Осмотрев место порыва, специалисты пришли к решению: необходимо переложить 30 метров труб.
Работы уже начались, они займут пять дней — до 4 февраля.
В результате перекрытым для движения автомобилей стал Краснознамённый переулок. И если раньше автомобилисты, которым с Фонтанной надо было попасть на Семёновскую и Уборевича, объезжали по этому переулку (мимо отеля «Лотте» и через арку выше ТЦ «Изумруд»), то теперь — временно — они так сделать не смогут. Это хорошо видно на фото.
Обдумывайте другие варианты проезда, уважаемые водители.
Отметим, что от теплоснабжения жители домов на время проведения работ по перекладке теплотрассы не отключаются.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о деталях аварии в Краснознамённом переулке.