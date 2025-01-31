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Posted 31 января, 00:23

Published 31 января, 00:23

Modified 31 января, 00:25

Updated 31 января, 00:25

Из-за порыва теплотрассы во Владивостоке перекрыт проезд в центре города

Проезд по одной из улиц в центре Владивостока перекрыт на пять дней — фото

31 января 2025, 00:23
Фото: adm_vl.

Из-за порыва теплотрассы во Владивостоке перекрыт проезд в центре города

Сюжет
Дорожное движение
Порыв теплотрассы в историческом центре Владивостока привёл к тому, что на пять дней полностью перекрыто движение по Краснознамённому переулку. А это значит, что быстро свернуть с Фонтанной на Семёновскую не получится.

Напомним, вчера во Владивостоке в историческом центре — в районе Краснознамённого переулка, 5 — произошёл порыв теплотрассы. Осмотрев место порыва, специалисты пришли к решению: необходимо переложить 30 метров труб.

Работы уже начались, они займут пять дней — до 4 февраля.

В результате перекрытым для движения автомобилей стал Краснознамённый переулок. И если раньше автомобилисты, которым с Фонтанной надо было попасть на Семёновскую и Уборевича, объезжали по этому переулку (мимо отеля «Лотте» и через арку выше ТЦ «Изумруд»), то теперь — временно — они так сделать не смогут. Это хорошо видно на фото.

Фото: adm_vl

Обдумывайте другие варианты проезда, уважаемые водители.

Отметим, что от теплоснабжения жители домов на время проведения работ по перекладке теплотрассы не отключаются.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о деталях аварии в Краснознамённом переулке.

Теплотрассу придётся перекладывать: что произошло в центре Владивостока
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#Новости#Владивосток#Дорожное движение#Приморский край#Перекрытие
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