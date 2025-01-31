Проезд по одной из улиц в центре Владивостока перекрыт на пять дней — фото

В результате перекрытым для движения автомобилей стал Краснознамённый переулок. И если раньше автомобилисты, которым с Фонтанной надо было попасть на Семёновскую и Уборевича, объезжали по этому переулку (мимо отеля «Лотте» и через арку выше ТЦ «Изумруд»), то теперь — временно — они так сделать не смогут. Это хорошо видно на фото.