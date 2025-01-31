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Posted 31 января, 02:09

Published 31 января, 02:09

Modified 31 января, 02:11

Updated 31 января, 02:11

Региональный проект «Сохранение лесов» продолжится в Хабаровском крае до 2030 года

Региональный проект «Сохранение лесов» продолжится в Хабаровском крае до 2030 года

31 января 2025, 02:09
Фото: Правительство Хабаровского края.
В конце 2024 года в Хабаровском крае завершилась реализация нацпроекта «Экология». Теперь работа по региональному проекту «Сохранение лесов» продолжится в рамках нового нацпроекта «Экологическое благополучие». Таким образом, регпроект «Сохранение лесов» продлится до 2030 года.

На протяжении шести лет за счет выделенных из федерального бюджета средств в рамках нацпроекта «Экология» в лесные хозяйства края поступили новые лесопожарная, лесохозяйственная техника, оборудование, были выполнены посадки леса в местах рубок и погибших лесных насаждений, пополнен запас семян.

— Главная особенность нового нацпроекта — перед регионами поставлена задача превысить площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия. К 2030 году показатель должен составить 112 процентов, а не 100 процентов, как это было ранее. Площадь лесных пожаров необходимо сократить на 42,9 процента. А территории, где выполнено лесовосстановление, должны быть переведены в категорию земель, покрытых лесом, — это около 460 тысяч гектаров, — отметила и. о. министра лесного хозяйства и лесопереработки края Ольга Бендерская.

Для достижения целей нового нацпроекта, федеральным центром планируется выделить Хабаровскому краю на ближайшие 3 года более 264 миллионов рублей. Средства позволят приобрести специализированную пожарную технику и оборудование для оснащения подведомственных лесных хозяйств. Также нужно будет создать и модернизировать питомнические хозяйства для выращивания посадочного материала с улучшенными характеристиками всхожести, выполнить мероприятия по уходу за лесными культурами и продолжить развитие лесного семеноводства.

#Хабаровский край
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