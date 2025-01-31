Региональный проект «Сохранение лесов» продолжится в Хабаровском крае до 2030 года

Для достижения целей нового нацпроекта, федеральным центром планируется выделить Хабаровскому краю на ближайшие 3 года более 264 миллионов рублей. Средства позволят приобрести специализированную пожарную технику и оборудование для оснащения подведомственных лесных хозяйств. Также нужно будет создать и модернизировать питомнические хозяйства для выращивания посадочного материала с улучшенными характеристиками всхожести, выполнить мероприятия по уходу за лесными культурами и продолжить развитие лесного семеноводства.