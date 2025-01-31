Самовыгул — значит штраф: в Приморском крае начали наказывать нерадивых хозяев

Posted 31 января, 00:03
Published 31 января, 00:03
Modified 31 января, 00:05
Updated 31 января, 00:05
В пресс-службе правительства Приморского края рассказали: хозяев, отпускающих собак на самовыгул, будут наказывать в административном порядке — штрафом до трёх тысяч рублей.
Первые протоколы уже выписаны в Анучинском округе, где служба отлова поймала в том числе и собак, отправленных хозяевам на самовыгул. На пришедших за своими — но бегающими по улице без присмотра — животными хозяев составлены протоколы. Следующий шаг — вынесение постановления об административной ответственности в виде штрафа от 1,5 тысячи до трёх тысяч рублей.
Напомним, с этого года в Приморском крае введены штрафы за самовыгул собак и за то, что хозяева не убирают за ними отходы жизнедеятельности. Также граждане должны регистрировать и чипировать своих питомцев.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что следует делать, если вас укусила собака на улице.