Самовыгул — значит штраф: в Приморском крае начали наказывать нерадивых хозяев

Первые протоколы уже выписаны в Анучинском округе, где служба отлова поймала в том числе и собак, отправленных хозяевам на самовыгул. На пришедших за своими — но бегающими по улице без присмотра — животными хозяев составлены протоколы. Следующий шаг — вынесение постановления об административной ответственности в виде штрафа от 1,5 тысячи до трёх тысяч рублей.