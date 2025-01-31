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Posted 31 января, 00:03

Published 31 января, 00:03

Modified 31 января, 00:05

Updated 31 января, 00:05

Первые протоколы за самовыгул собак составлены на хозяев в Приморском крае

Самовыгул — значит штраф: в Приморском крае начали наказывать нерадивых хозяев

31 января 2025, 00:03
Фото: 1MI.

Первые протоколы за самовыгул собак составлены на хозяев в Приморском крае

Сюжет
Собаки
В Приморском крае начали реально — рублём — наказывать нерадивых владельцев собак, которые практикуют так называемый самовыгул животных. Протоколы уже составлены.

В пресс-службе правительства Приморского края рассказали: хозяев, отпускающих собак на самовыгул, будут наказывать в административном порядке — штрафом до трёх тысяч рублей.

Первые протоколы уже выписаны в Анучинском округе, где служба отлова поймала в том числе и собак, отправленных хозяевам на самовыгул. На пришедших за своими — но бегающими по улице без присмотра — животными хозяев составлены протоколы. Следующий шаг — вынесение постановления об административной ответственности в виде штрафа от 1,5 тысячи до трёх тысяч рублей.

Напомним, с этого года в Приморском крае введены штрафы за самовыгул собак и за то, что хозяева не убирают за ними отходы жизнедеятельности. Также граждане должны регистрировать и чипировать своих питомцев.

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#Новости#Общество#Владивосток#Собаки#Приморский край#Выгул собак
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