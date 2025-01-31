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Posted 31 января, 03:00

Published 31 января, 03:00

Modified 31 января, 11:35

Updated 31 января, 11:35

СОГАЗ застраховал грузы «Детского мира» более чем на 100 млрд рублей

СОГАЗ застраховал грузы «Детского мира» более чем на 100 млрд рублей

31 января 2025, 03:00
Фото: АО «СОГАЗ».
Реклама. АО «СОГАЗ» ИНН 7731451749. erid: 2W5zFJ7gbU4
СОГАЗ стал страховщиком грузов «Детского мира», перевозимых более чем 30 логистическими компаниями и экспедиторами в России и за рубежом.

Общее страховое покрытие по всем грузам на 2025–2027 год составляет свыше 100 млрд рублей. Лимит на одну перевозку — 500 млн рублей.

Страхование защищает широкий перечень товаров, доставляемых по суше, воздуху и морю, включая игрушки, товары для будущих мам, одежду и обувь, корма и аксессуары для животных и средства гигиены.

Страховые риски включают как гибель или порчу товара при перевозке, так и при временном хранении в распределительных и сортировочных центрах.

Программа страхования в том числе предусматривает упрощенную процедуру урегулирования поврежденных грузов с предоставлением минимального пакета документов по убыткам до 1 млн рублей.

Страховая группа «СОГАЗ» основана в 1993 году. Федеральная компания предлагает более 100 программ страхования для частных лиц и предприятий разных сфер деятельности. Надежность и финансовая устойчивость страховщика подтверждены ведущими рейтинговыми агентствами. Региональная сеть Группы включает в себя более 1000 подразделений и офисов продаж по всей России.

Группа компаний «Детский мир» — мультивертикальный цифровой ритейлер, лидер на рынке детских товаров в России и Казахстане, а также значимый игрок в Беларуси. Группа объединяет розничные сети магазинов «Детский мир» и «Детмир мини», интернет-магазин и маркетплейс detmir.ru, а также сеть товаров для животных «Зоозавр». Сайты: detmir.ru, zoozavr.ru.

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