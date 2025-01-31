Спортивные выходные ждут жителей Хабаровского края с проектом «Доступный спорт»

Добавим, что проект «Доступный спорт» способствует достижению национальной цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей». К 2030 году доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, должна вырасти до 70 процентов — такую задачу поставил Президент России Владимир Путин. Он отметил, что за последние три года в России на 16 процентов увеличилось количество людей, которые занимаются спортом, — с 40 до 56 процентов.