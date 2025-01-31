Спортивные выходные ждут жителей Хабаровского края с проектом «Доступный спорт»

Posted 31 января, 03:03
Published 31 января, 03:03
Modified 31 января, 03:05
Updated 31 января, 03:05
Так, 1 февраля жителей края приглашают на пробежку в 9:00. Маршрут в 5 километров участники выбирают сами: по набережной или устраивают ледовую переправу. Разминка начнется за 15 минут до пробежки возле сцены на набережной стадиона им. Ленина в районе речного вокзала.
Также 1 февраля в 13:00 на «Народном» катке краевой столицы пройдет яркий спортивный праздник — Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей». Это спортивное событие состоится в рамках Дня зимних видов спорта 2025. Соревнования пройдут на двух дистанциях: самым маленьким участникам необходимо будет преодолеть на коньках 50 метров, а для ребят постарше — 100 метров. Коньки необязательно должны быть конькобежными. Главными участниками предстоящего масштабного праздника станут спортивные семьи Хабаровска. Семьи поборются за абонементы в ведущие фитнес-клубы города. Необходима предварительная регистрация участников по телефону: 84212476765.
Практически в это же время на набережной стадиона им. Ленина пройдет череда мастер-классов. С 13:00 до 14:00 пройдет занятие по керлингу. На катке «Малышок» ждут всех желающих. Необходима регистрация по телефону 89294092919.
А с 14:00 до 14:30 на ледовой площадке самых маленьких участников будут обучать фигурному катанию. Вход свободный, однако нужно предупредить о своем участии по телефону 89243023406. В это же время на запасном футбольном поле пройдет мастер-класс по лыжам. Необходима предварительная регистрация по телефону: 84212476765.
Также мастер-класс проведут и по конькобежному спорту. Участие бесплатное, но нужно зарегистрироваться по номеру 89635632399. Обучение состоится с 14:30 до 15:00 на катке «Малышок».
1 февраля в Хабаровском утесе отпразднуют Восточный Новый год. Праздник состоится с 15:00 до 18:00. В программе: обучение игре в го, кинопросмотр, дружеское общение и загадывание желаний. Посещение по предварительной записи. Подробности можно найти здесь.
5 февраля пройдет бесплатная тренировка по бегу. Тренер ждет всех желающих и советует одеваться по погоде, наличие шапки или повязки, снуда — обязательно. Занятие состоится на территории Арены «Ерофей». Начало в 19:30.
Добавим, что проект «Доступный спорт» способствует достижению национальной цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей». К 2030 году доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, должна вырасти до 70 процентов — такую задачу поставил Президент России Владимир Путин. Он отметил, что за последние три года в России на 16 процентов увеличилось количество людей, которые занимаются спортом, — с 40 до 56 процентов.
Также отметим, что глава региона Дмитрий Демешин поручил создавать условия для активного досуга жителей в каждом дворе, что также необходимо учитывать главам муниципалитетов при благоустройстве территорий.