Свыше 90 тысяч жителей Хабаровского края стали пользователями сервиса Госуслуги. Дом

Как уточнили в минЖКХ края, с появлением новых функций арендаторы помещений также смогут обращаться в управляющие организации и госжилинспекцию, заказать поверку счетчиков и посмотреть отчеты о капитальном ремонте. При этом они не смогут голосовать в общих собраниях собственников, добавляться в домовые чаты, страховать недвижимость.