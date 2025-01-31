Толпой налетели: начальника охраны ночного клуба избили в Приморье

Posted 31 января, 07:37
Published 31 января, 07:37
Modified 31 января, 07:39
Updated 31 января, 07:39
В одном из ночных клубов Уссурийска произошло нападение на начальника охраны, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Приморью.
В социальных сетях разлетелось видео, на котором группа посетителей избила сотрудника заведения. По факту данного инцидента возбуждено уголовное дело в полиции.
«Следственным управлением по Приморскому краю в надзорный орган направлено ходатайство о передаче материалов уголовного дела в производство следователей СК России», — подчеркнули в СКР.
Председатель Следкома Александр Бастрыкин запросил доклад о происшествии у и. о. руководителя СУ СК России по Приморскому краю Алексея Кузьмичева.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что резонансное дело об избиении парня во Владивостоке взяли на контроль федералы.