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Posted 31 января, 07:37

Published 31 января, 07:37

Modified 31 января, 07:39

Updated 31 января, 07:39

На охранника ночного клуба напали в Приморском крае

Толпой налетели: начальника охраны ночного клуба избили в Приморье

31 января 2025, 07:37
Фото: 1MI.

На охранника ночного клуба напали в Приморском крае

Сюжет
Уголовное дело
Сотрудник развлекательного заведения подвергся нападению в Приморском крае. Возмутительное происшествие взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.

В одном из ночных клубов Уссурийска произошло нападение на начальника охраны, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Приморью.

В социальных сетях разлетелось видео, на котором группа посетителей избила сотрудника заведения. По факту данного инцидента возбуждено уголовное дело в полиции.

«Следственным управлением по Приморскому краю в надзорный орган направлено ходатайство о передаче материалов уголовного дела в производство следователей СК России», — подчеркнули в СКР.

Председатель Следкома Александр Бастрыкин запросил доклад о происшествии у и. о. руководителя СУ СК России по Приморскому краю Алексея Кузьмичева.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что резонансное дело об избиении парня во Владивостоке взяли на контроль федералы.

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