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Posted 31 января, 00:27

Published 31 января, 00:27

Modified 31 января, 00:29

Updated 31 января, 00:29

Чем обернулся праздник на лестничной клетке в многоэтажке в Приморском крае

Ударила топором по голове: жуткий день рождения прошел в подъезде дома в Приморье

31 января 2025, 00:27
Фото: Изображение Midjourney.

Чем обернулся праздник на лестничной клетке в многоэтажке в Приморском крае

Сюжет
Пожар
Музыка, алкоголь, соседи, конфликт, топор и госпитализация. Судя по всему, житель Партизанска, надолго запомнит свой день рождения.

Жильцы многоэтажки с размахом отметили день рождение одного из соседей в Партизанске, сообщает пресс-служба региональной судебной системы.

Приморцы весело проводили время в подъезде на пятом этаже. Однако положительную атмосферу не удержали ни музыка, ни алкоголь. Между двумя женщинами вспыхнул конфликт, — словесная перепалка переросла в толкание друг друга и хватание за волосы. Виновник торжества оперативно увел свою супругу, тем самым свел конфликт на нет.

Но ее оппонентка успела поссориться с другой соседкой, которая решила урегулировать спор радикальным способом. Она ушла в квартиру и вернулась уже с кухонным топориком. Затем ошарашила обидчицу плоской стороной предмета кухонной утвари. Удар пришелся на теменную область головы, — кровь хлынула из раны.

Кто-то из присутствующих вызвал скорую, а именинник помог пострадавшей добраться до больницы, где она провела восемь дней.

На нападавшую возбудили уголовное дело. В суде, где она признала свою вину, ей огласили приговор — два года лишения свободы условно.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жуткое нападение на девушку в подъезде произошло во Владивостоке.

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