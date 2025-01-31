Ударила топором по голове: жуткий день рождения прошел в подъезде дома в Приморье

Приморцы весело проводили время в подъезде на пятом этаже. Однако положительную атмосферу не удержали ни музыка, ни алкоголь. Между двумя женщинами вспыхнул конфликт, — словесная перепалка переросла в толкание друг друга и хватание за волосы. Виновник торжества оперативно увел свою супругу, тем самым свел конфликт на нет.