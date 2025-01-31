Ударила топором по голове: жуткий день рождения прошел в подъезде дома в Приморье

Posted 31 января, 00:27
Published 31 января, 00:27
Modified 31 января, 00:29
Updated 31 января, 00:29
Жильцы многоэтажки с размахом отметили день рождение одного из соседей в Партизанске, сообщает пресс-служба региональной судебной системы.
Приморцы весело проводили время в подъезде на пятом этаже. Однако положительную атмосферу не удержали ни музыка, ни алкоголь. Между двумя женщинами вспыхнул конфликт, — словесная перепалка переросла в толкание друг друга и хватание за волосы. Виновник торжества оперативно увел свою супругу, тем самым свел конфликт на нет.
Но ее оппонентка успела поссориться с другой соседкой, которая решила урегулировать спор радикальным способом. Она ушла в квартиру и вернулась уже с кухонным топориком. Затем ошарашила обидчицу плоской стороной предмета кухонной утвари. Удар пришелся на теменную область головы, — кровь хлынула из раны.
Кто-то из присутствующих вызвал скорую, а именинник помог пострадавшей добраться до больницы, где она провела восемь дней.
На нападавшую возбудили уголовное дело. В суде, где она признала свою вину, ей огласили приговор — два года лишения свободы условно.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жуткое нападение на девушку в подъезде произошло во Владивостоке.