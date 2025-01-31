Ущерб более 1 300 000 рублей: юных поджигателей отыскали в Приморье — фото

Posted 31 января, 07:21
Published 31 января, 07:21
Modified 31 января, 07:23
Updated 31 января, 07:23
Двух жителей краевой столицы задержали сотрудники полиции, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Приморцы подозреваются в поджоге машин в Вольно-Надеждинском. Двоих парней с бензином привез их товарищ, который не подозревал о планах приятелей. В результате инцидента нанесен ущерб большее 1 300 000 рублей.
На молодых людей возбудили уголовное дело: умышленное уничтожение имущества путем поджога. Обоих фигурантов заключили под стражу.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что нечто тлело на трассе во Владивостоке.