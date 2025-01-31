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Posted 31 января, 07:21

Published 31 января, 07:21

Modified 31 января, 07:23

Updated 31 января, 07:23

Силовики нашли тех, кто поджег автомобиль в Приморском крае

Ущерб более 1 300 000 рублей: юных поджигателей отыскали в Приморье — фото

31 января 2025, 07:21
Фото: prim_police.

Силовики нашли тех, кто поджег автомобиль в Приморском крае

Сюжет
Уголовное дело
Молодой человек привез товарищей по определенному адресу, но каково было его удивление, когда он узнал о причинах ночной поездки в Приморском крае.

Двух жителей краевой столицы задержали сотрудники полиции, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Приморцы подозреваются в поджоге машин в Вольно-Надеждинском. Двоих парней с бензином привез их товарищ, который не подозревал о планах приятелей. В результате инцидента нанесен ущерб большее 1 300 000 рублей.

Фото: prim_police

На молодых людей возбудили уголовное дело: умышленное уничтожение имущества путем поджога. Обоих фигурантов заключили под стражу.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что нечто тлело на трассе во Владивостоке.

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